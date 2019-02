We belden met Sergio Vyant, want: de host is na tv-hit First dates nu te zien in het nieuwe First dates hotel.

Wat is het verschil tussen de twee programma’s?

‘Het leuke aan First dates hotel is dat je meer te zien krijgt van de stellen. Als de eerste date goed loopt en ze nog een keer willen afspreken, verzorgen wij date nummer twee. Het worden weer verrassende afleveringen. Een paar ontmoetingen pakken supergoed uit, andere weer niet. Ik kan in elk geval zeggen dat ik erg blij werd van dit seizoen.’

Hoe zit het eigenlijk met jou en de liefde?

‘Op dit moment ben ik vrijgezel en niet per se op zoek naar iets nieuws. Ik kom net uit een relatie van acht jaar. Laat ik het zo zeggen: een relatie is ook gewoon hard werken. Soms lukt het en soms niet. Maar ik geloof nog steeds in de liefde.’

In hoeverre ben jij een romanticus?

‘Ik vind mezelf best romantisch. In een relatie vind ik het fijn om mijn partner te verrassen. Ik denk ook echt dat dat belangrijk is. Dat hoeft helemaal geen groot gebaar te zijn, het zit ’m juist in de kleine dingen. Een briefje achterlaten waarop je schrijft dat je hem of haar waardeert. Als je maar laat zien dat je blij bent met elkaar.’

Je hebt tijdens je werk flink wat slechte dates gezien. Heb je zelf weleens een rampdate gehad?

Lachend: ‘Ik heb ooit een totaal mislukte blind date gehad. Ze kwam niet opdagen. Nou ja, misschien is ze wel komen opdagen. Maar dan is ze snel doorgelopen toen ze mij zag, haha. Gelukkig was dat eens maar nooit meer. Uiteraard heb ik ook weleens meegemaakt dat een date geen match was, maar dat hoeft niet meteen te betekenen dat het niet leuk was.’

Tot slot: wat is jouw ultieme datingtip voor VIVA-lezeressen?

‘Ik blijf het gewoon zeggen: laat zien wie je bent en wees jezelf. Toon interesse in de ander en – ook heel belangrijk – zorg vooral dat jij niet de enige bent die aan het woord is.’

