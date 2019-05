Even genieten: Toy Story 4 publiceert geweldige tweede trailer

De zon schijnt, de lucht is blauw en Disney publiceert de tweede trailer van Toy Story 4. Kortom: het is een goede dag.

Over een dikke maand – 26 juni om precies te zijn – is het lange wachten eindelijk voorbij: dan verschijnt Toy Story 4 in de Nederlandse bioscopen. Om alle fans van de speelgoedhelden alvast warm te maken, is er nu een nieuwe trailer van ruim twee minuten gepubliceerd.

In de vorige trailer maakten we al kennis met Forky, de nieuwste glory from the Toy Story. Forky is een spork met opgeplakte googly-eyes. Forky is niet heel blij met zijn leven als speelgoed en gaat daarom op avontuur. Woody gaat hem achterna en probeert hem terug naar huis te halen.

Toy Story 4

Vijf maanden geleden werd de wereld verblijd met de eerste teaser van Toy Story 4. Niet lang daarna volgde de tweede trailer, die inmiddels door 42 miljoen (!) mensen is bekeken. Het moge duidelijk zijn: na een pauze van negen jaar is de wereld klaar voor het laatste deel van de Toy Story-reeks.

Toy Story 4 gaat 26 juni in première.