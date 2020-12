Een bouwval aangekocht door Alex? Geen zorgen, Bob weet er in Kopen zonder Kijken altijd een waar paleis van te maken. Als hij tenminste wel flink wat budget krijgt dan hè, anders kan-ie niet bouwen. Maar hoe ziet zijn eigen huis er eigenlijk uit?

Bob vindt het geweldig om aan het programma mee te mogen werken. Maar zelf kopen zonder kijken? Dat gaat niet gebeuren bij Sikkes. Hij woont namelijk al 21 jaar in hetzelfde huis.

Huis bob Kopen zonder Kijken

Maar dat betekent niet dat Bob in de tussentijd stilzit. ‘Toen ik hier kwam was het een uitgewoonde teringzooi’, aldus de bouwspecialist aan het AD. ‘Toen ik hier net kwam, hadden we maar één verdieping. Nu hebben we een tweede verdieping er bovenop. Een ex-collega van mij heeft mijn huis weleens de Sagrada Familia genoemd, omdat we eigenlijk iedere paar jaar wel aan het verbouwen, aanbouwen of doorbreken zijn.’

Tips van Bob

Heeft hij nog tips voor mensen die momenteel willen kopen? ‘De allerbelangrijkste stap als je een huis wil gaan kopen is: zorg dat je financiering op orde is’, vertelt Bob. ‘Zorg dat je precies weet wat je kunt kopen, zodat áls je een huis ziet, je meteen een bod kunt doen en of je dat met of zonder voorbehoud van financiering kunt doen. Dan pas kun je slagen slaan. Als je pas daarna gaat kijken of je het kan betalen ben je te laat.’ Bekijk hier hoe het prachtige huis van Bob uit Kopen zonder Kijken eruitziet.

