Even lachen: leuke woordgrappen op social media

Woordgrappen moet je soms even twee keer lezen, maar als je ze dan eenmaal ziet, zijn ze heerlijk om even je even uit je dag te trekken. Daarom hier een paar leuke voor je op een rij.

Ik zag net twee fototoestellen die een enorme klik hadden samen. Bleken cameraatjes van elkaar te zijn. — Bruun (@bruniversum) 3 september 2018

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @zwokbor op 20 Mei 2019 om 12:10 (PDT)

waarom heet een machinist niet de kapitrein — firoza (@BitchOfKitsch) 17 juni 2019

Ben benieuwd wat het nu is dan. pic.twitter.com/JxnaINa4zv — Bruun (@bruniversum) 31 mei 2018

Muntthee…echt niet te zuipen. pic.twitter.com/hFy8IgvEqg — Tama zonder ra (@TamaraOstach) 1 mei 2018

Op mijn werk wordt alles uit de kast gehaald om de sfeer op de werkvloer te verhogen. pic.twitter.com/hz1sxklj3q — Bruun (@bruniversum) 15 november 2019

