Even offline: zo leg je je telefoon makkelijker aan de kant

Zodra je een notificatie krijgt van je schermtijd (die heb je toch wel aan staan hè?), schrik je toch elke keer weer. Zit je echt zoveel op je mobiel? Je neemt je voor te minderen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Met deze tips leg je je telefoon makkelijker aan de kant.

Je hebt vast wel wat dagelijkse klusjes die moeten gebeuren. Denk aan de hond uitlaten of bijvoorbeeld even wat halen. Maar hoe snel grijp je hierbij alweer naar je telefoon? Juist, elk rustmoment vul je op met digitaal contact of scrollen door social media. Als allereerst is het van belang om tijdens deze activiteiten ook eens écht in het moment te zijn. Ja, het kan.

Telefoon aan de kant

Waardoor je natuurlijk veel vaker naar je mobiel grijpt dan nodig, zijn pushnotificaties. Zelfs als je ze niet krijgt, dénk je dat je telefoon oplicht en verlies je jezelf weer een half uur op Instagram. Je kunt ze dan beter helemaal uitzetten. Een tijdslimiet voor jezelf stellen werkt hierbij ook goed. Stel je zegt dat je vanaf 9 uur ’s avonds niet meer op je telefoon mag, leg ‘m dan ook echt aan de kant en laat vrienden weten dat je pas de volgende ochtend reageert. Niet alleen geeft het een hoop rust, ook zul je een stuk beter tukken door niet meer voor het slapen naar blauw licht te staren.

Lekker lezen

In plaats van je mobiel te pakken, kun je die tijd ook benutten door een boek te lezen. Voor de een kost het lezen van een boek geen enkele moeite, voor de ander is het een hele uitdaging. Hoe lees je een boek in een ruk uit? Wij geven tips om jezelf onder te dompelen in een boek. Even alles helemaal vergeten? Leg je telefoon dan helemaal weg tijdens die work-out. Zo is het alleen jij, de gewichten en een hoop zweet.

Ouderwetse wekker

Je wordt wakker, zet je wekker uit en checkt meteen je berichten op je telefoon nu je ‘m toch al vast hebt. Herkenbaar? Voor ons in ieder geval wel. Koop daarom gewoon een ouderwetse wekker die je uit moet drukken (of slaan). Zo kun je rustig ontwaken, zonder meteen allerlei prikkels binnen te krijgen.

