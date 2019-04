Evi Hanssen: ‘Ik geloofde niet meer in de liefde. Echt niet. En toen kwam Kurt’

In Nederland kennen we de Vlaamse presentatrice als een immer vrolijke en sympathieke persoonlijkheid, maar ook Evi Hanssen heeft donkere periodes gekend. Na de scheiding van de vader van haar twee kinderen en verschillende relaties dacht ze niet dat ze de liefde nog zou vinden. Maar toen kwam Kurt in haar leven.

‘Bam!’

In een interview met Flair vertelt de 40-jarige presentatrice dat de pijl van Cupido recht in haar hart schoot toen ze Kurt ontmoette: ‘De avond dat we elkaar ontmoetten, besloten we al om altijd samen te blijven. Heel bizar, maar toen hij begon te praten, gewoon de eerste 2, 3 zinnen die hij sprak, voelde ik een soort van spirit over de tafel rollen. Bam! Hij kwam meteen bij mij binnen. Ik ben helemaal geen zweverig type, maar gevoelsmatig wist ik: deze man past bij mij. 5 jaar geleden had ik misschien niet zo goed naar dat onderbuikgevoel geluisterd, maar nu wel. Het lijkt wel alsof hij op het juiste moment mijn leven kwam binnenwandelen.’

‘Het leven is geen sprookje’

Die pijl van Cupido verraste de presentatrice, want de hoop op een nieuwe liefde had ze al laten varen. ‘Ik geloofde eigenlijk niet meer in de liefde. Echt niet. Ik dacht: ik ben 40, ik heb 2 kinderen, het leven is geen sprookje. Ik heb me ook best heel eenzaam en alleen gevoeld. En dan wordt het steeds moeilijk om die muur af te breken. Maar Kurt brak daar op de een of andere manier toch doorheen. Het is ook best moeilijk om te zeggen waarom dat toen, op dat moment, gebeurde. Maar ik voelde gewoon dat het oké was. Dat hij oké is.’

‘Alles valt op zijn plek’

Toch is de nieuwe liefde in haar leven ook wennen voor Evi, die gewend is om alles alleen te doen. ‘Ik had nooit gedacht dat dat er nog van zou komen. En tegelijk valt alles op zijn plek. Ik moet wel leren om samen te zijn, zeg maar. Om te praten over mezelf, over mijn werk en over mijn kinderen opvoeden, omdat ik altijd alles alleen deed. Kurt is echt geïnteresseerd en dat is moeilijk én ook heerlijk. Eerder had ik geen zin om rekening te houden met iemand en nu wil ik dat. Sterker nog: ik kan niet wachten om hem aan het einde van de dag te zien en mijn verhalen te vertellen. Heerlijk!’

Mamma mia

En ook buiten de liefde blijkt Cupido zijn pijlen raak te schieten: vandaag werd ook bekend dat Evi een van de nieuwe hoofdrolspelers van de bekende Abba-musical Mamma Mia is. In deze Vlaamse versie zal ze schitteren naast andere bekende Vlaamse sterren, zoals Tinne Oltmans, Ann Van den Broeck en Michiel De Meyer.

In Nederland is Evi vooral bekend als presentatrice, maar ze is geen vreemde in de muziekbusiness. Ze nam ooit zelfs al een album op.

Bron: Flair, HLN, beeld: ANP