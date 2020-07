Evi Hanssen over digitaal seksueel misbruik: ‘Het is de nieuwe realiteit’

Met het massale gebruik van smartphones en internet is het fenomeen ‘wraakporno’ de afgelopen jaren flink in opmars. De Vlaamse presentatrice Evi Hanssen onderzoekt in de documentaireserie Help, mijn borsten staan online hoe wraakporno en andere vormen van digitaal seksueel misbruik in zijn werk gaan. Ze gaat in gesprek met de slachtoffers, maar ook de daders.

De documentaire Help, mijn borsten staan online heeft dinsdag volgens Stichting KijkOnderzoek 160.000 televisiekijkers getrokken. In de vierdelige serie onderzoekt Evi Hanssen de thema’s: sexting (berichten sturen met een seksuele toon en (naakt)foto’s sturen), grooming (het vertrouwen winnen van iemand om die seksueel te kunnen misbruiken), sextortion (een vorm van wraakporno) en catfishing (je online als een ander voordoen). De presentatrice gaat in gesprek met daders, slachtoffers en andere betrokkenen.

‘Nieuwe realiteit’

“Het is de nieuwe realiteit”, aldus Hanssen in gesprek met NU.nl. “Tieners weten nu niet beter dan dat ze ieder moment van de dag een naaktfoto naar elkaar kunnen sturen en vinden het heel normaal dat dat gebeurt. Maar doordat we er niet met elkaar en met hen over praten, is het voor hen heel moeilijk te bepalen wat oké is en waar ze rekening mee moeten houden. Daarom hoop ik heel erg dat het bespreekbaar wordt.”

Impact

In de eerste aflevering dook Evi Hanssen in het fenomeen ‘sexting’, oftewel: seksueel getinte foto’s sturen en gesprekken voeren op je smartphone. Voor jongeren is het allang geen taboe meer, maar erover praten is dat nog wel. Evi ging in gesprek met drie meisjes spreken zich nu uit over sexting, waardoor hun wereld in elkaar stortte. Ook de daders komen ook aan het woord. Opvallend is dat zij vaak niet beseffen wat de impact is van hun daden en wat ze riskeren.

