Van ordinair naar verfijnd: de evolutie van de luipaardprint uitgelegd

Nog heel even en gifting season gaat van start. Voor de vriendin die vaak in luipaardprint loopt, heb je aan ‘Leopard is a Neutral’ een goede cadeautip. Dit boek duikt in de beruchte dierenafdruk en bestudeert de mode-evolutie van rebels naar sophisticated.

De luipaardprint is een print met een geschiedenis. Sinds jaar en dag zaait de print grote verdeeldheid. Hij is geliefd, maar net zo gevreesd. Dat zit zo: vaak is het patroon de keuze van ‘een bepaald type vrouw’ en dan mag je gerust denken aan de wijlen Nel Veerkamp.

Toch kunnen ook de haters het niet ontkennen: de luipaardprint is een modeklassieker. Overigens, technisch gezien is luipaard een verzamelnaam voor alle afdrukken van grote katten. Dat is dus inclusief cheetah, ocelot of jaguar.

Afijn, de luipaard print zorgde altijd al voor verdeeldheid. Maar sinds Jenna Lyans, voormalig creatief directeur van J Crew de volgende woorden sprak: ‘Wat mij betreft is luipaard een neutrale kleur’, werd de print op geheel nieuwe wijze geaccepteerd.

Sexy en krachtig

De een noemt het lekker kittig, de ander noemt het sexy. Either way; luipaardmotieven worden al eeuwenlang gebruikt om macht en vertrouwen aan te duiden. In Leopard is a neutral is de tijd genomen om de rijke en gevarieerde geschiedenis van deze brutale modeprint onder de loep te nemen.

Zo zijn er Egyptische platen gevonden die zijn versierd met godinnen die cheetah- of luipaardhuid droegen. Seshat, de Egyptische godin van de wijsheid, was zo’n godin afgebeeld in luipaard.

In de achttiende en negentiende eeuw betekende luipaardbont en de kleding die daarvan werd gemaakt grote rijkdom en status. Maar pas in de twintigste eeuw, toen massaproductie begon en synthetische stoffen direct beschikbaar waren, werd de print mainstream. Destijds bestempelden sommigen de exotische print direct als ordinair. Anderen zagen het patroon als dé belichaming van glamour en sexy. Grote kans dat het een het ander in de hand werkte.

Christian Dior

En toen was daar in 1947 de legendarische ‘New Look’-catwalkshow van Christian Dior. De Franse ontwerper gebruikte als allereerste ontwerper de luipaardprint in zijn show. Met de nadruk op ‘print’. In plaats van bont of nepbont, gebruikte hij een print. Vervolgens sprak hij de legendarische woorden ‘If you are fair and sweet, don’t wear it.’ En voilà, het printje had zijn alles veranderende PR-stunt te pakken.

Na Dior omarmden ontwerpers als Roberto Cavalli en Gianni Versace de luipaardprint, bedoeld voor de verfijnde, sterke en seksueel ervaren vrouwen die hun collecties droegen. Vrouwen die hun eigen seksuele kracht volledig begrepen. Rrraaw!

Continu in ontwikkeling

En daar stopte de stijlevolutie niet. Jacqueline Kennedy droeg een luipaardjas tijdens een reis naar India in 1962, wat leidde tot een enorme verkooppiek van echte luipaardhuid. Iets waar de ontwerper van de jas, Oleg Cassini, zich enorm schuldig over voelde. Uiteindelijk leidde dit tot het opnemen van luipaard in de Endangered Species Act in de USA in 1973, die de invoer en verkoop ervan verbood.

Bob Dylan zong over erover in Blonde in 1966, Diane von Furstenberg ontwierp een kantoorvriendelijke overslagjurk met de print, ontwerper Azzedine Alaïa bracht de print terug in de jaren 90 toen Naomi Campbell, Linda Evangelista en Christy Turlington van top tot teen in het patroon paradeerden. Daarna volgden Michelle Obama en Beyoncé en nog zo veel meer sterren.

Statement

Wie het ook draagt, het statement is onveranderd: je moet er lef voor hebben. Misschien heeft dat ook te maken met hoe we naar het dier zelf kijken. Een luipaard is prachtig, maar levensgevaarlijk. Het zou verklaren waarom we zulke sterke reacties hebben op vrouwen die het motief dragen – we kunnen hun schoonheid waarderen, maar we zijn misschien een beetje geïntimideerd?

Volgens Erica Davies, schrijfster van het boek, is de luipaardprint belangrijker dan ooit. ‘ We leven in een tijd waarin vrouwen de regels herschrijven over wat het is om een moderne vrouw te zijn. We worden in verschillende richtingen getrokken, met verantwoordelijkheden en rollen op veel gebieden. In de rest van de wereld zwijgen vrouwen niet langer – het uitroepen van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en sociale onrechtvaardigheid wordt aangemoedigd en ondersteund. Vrouwen herdefiniëren wat het betekent om een ‘sterke vrouw’ te zijn – en het patroon voelt relevant voor dat verhaal. De print vraagt net als de vrouwen die het dragen om gezien te worden.’

Príma cadeau.