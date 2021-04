Ex-agent die George Floyd vermoordde is veroordeeld

Gisteren vond de rechtszaak tegen ex-agent Derek Chauvin die George Floyd vermoordde plaats. In mei vorig jaar zat hij ruim negen minuten met zijn knie op Floyds nek, terwijl Floyd meer dan twintig keer zei: ‘I can’t breathe.’ Het was het begin van wereldwijde protesten.

De agent werd schuldig bevonden aan alle punten waarvoor ‘ie werd aangeklaagd. Moord, doodslag en dood door schuld. De reden dat Floyd van het leven werd beroofd? Hij had een pakje sigaretten afgerekend met een vals twintig dollar biljet. De agent hoorde de uitspraak aan zonder emotie te laten zien. Vervolgens werd ‘ie geboeid naar z’n cel gebracht.

Correspondent van RTL Erik Mouthaan legde gisteravond bij Beau uit: ‘Het vonnis betekent dat hij mogelijk tientallen jaren de cel in moet.’ Maar, hij kan nog in hoger beroep. ‘Dit is niet het einde, maar een belangrijk punt. Amerikanen hebben het gevoel dat er iets veranderd is. Politieagenten kunnen vervolgd worden als zij een burger doden’, vervolgt hij.

Reacties op uitspraak

Nadat de ex-agent werd veroordeeld, klonk blijdschap in de rechtszaal. Op de plek waar Floyd vermoord werd, stonden ook mensen op het moment van de uitspraak. Ook de Obama’s hebben gereageerd op de uitspraak in de zaak. ‘De jury heeft het juiste gedaan, maar echte gerechtigheid vraagt om zoveel meer’, zegt Barack Obama, mede namens zijn vrouw Michelle, in een gezamenlijk statement.

Verder geven ze aan te bidden voor de familie Floyd en dat ze er voor strijden om alle Amerikanen dezelfde rechtspraak te laten krijgen. ‘Gerechtigheid voor zwarte Amerikanen is anders, dat moeten we erkennen. Miljoenen van onze vrienden, familie en medeburgers leven in angst dat hun volgende aanraking met de politie hun laatste kan zijn. Daarom moeten de raciale vooroordelen in ons rechtssysteem aangepakt worden.’

Bron: ANP, RTL Nieuws | Beeld: ANP