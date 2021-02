Heb jij dry january succesvol afgerond en wil je doorpakken met minder of zelfs wel helemaal niet drinken? Dan zit je voor tips goed bij Esther ten Hove (29). Vooropgesteld: ze is niet anti-alcohol. ‘Maar ik zelf had een problematische relatie met drank. Ik werd altijd dronken en kon niet na een of twee glazen zeggen ‘nee, dankje’. En volgens mij ben je dan verslaafd’, vertelt ze.

Esther drinkt nu bijna een jaar helemaal niet meer. ‘Eigenlijk is het stoppen met drinken in 2016 al begonnen, toen zei ik: ‘Dit levert me te weinig op en het kost me teveel, dus ik wil stoppen.’ Maar toen vond ik het heel lastig. Ik was 25 en had net een serieuze baan, netwerkborrels, vriendinnen gingen trouwen. Dat was een ontzettende lastige leeftijd om nee te zeggen tegen alcohol. Soms ging het een jaar goed, dan dronk ik weer. En niet één glas, dat kon ik niet.’ Dat is volgens haar dan ook het probleem: ‘Heel veel mensen met mij kunnen het niet bij één glas houden.’

Alcohol laten staan: ‘Weet waar je het voor doet’

Toch herkende zich niet in het beeld van iemand met een alcoholprobleem. ‘Je denkt dan toch al snel aan een dakloze met een fles wodka onder z’n arm onder de brug of iemand die ’s ochtends begint met drinken. Maar joh: ik dronk alleen in het weekend en zat toch in gevangenschap.’ Dus ging ze op zoek naar een duurzame oplossing en die kwam vanuit verrassende hoek: namelijk uit zichzelf en haar eigen opgezette platform. ‘En dat is ook het enige wat werkt, hè. Je stopt zélf met drinken, voor jezelf. Sinds die bewustwording heb ik dus ook nooit meer dat ik denk: oh, had ik ook maar een glas. Want ik weet waar ik het voor doe.’

Tekst gaat verder onder Instagrampost.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Esther ten Hove (@soberinlife)

Heb jij net dry january afgerond en denk je: ik wil doorpakken? Esther geeft redenen waarom je de drank vaker zou moeten verruilen voor een theetje.

‘Wees je bewust van de gezondheidsrisico’s. We weten dat het slecht is voor hart- en vaatziekten, maar wist je ook dat de kans op borstkanker bij dames veel groter is door alcohol? Van alle vrouwen die borstkanker krijgen per jaar zijn 3000 gevallen gerelateerd aan alcohol. Dat vind ik zo bizar. Sowieso zijn er 12 soorten kanker die alcohol gerelateerd zijn.’

‘Het advies is niet voor niets drink niet, maar als je het doet, één glas per dag. De gezondheidsrisico’s zijn onder de loep genomen en eigenlijk is alcohol gewoon een harddrug. Terwijl wij het zien als troost, ontspanning en gezelligheid. Probeer het te zien als slagroomtaart, dat neem je ook niet iedere dag.’

‘Voor mij heeft stoppen met drinken mentaal heel veel gedaan. Ik had allerlei angsten, waarvoor ik vier angsttherapieën heb gevolgd. Die zijn nu als sneeuw voor de zon verdwenen door het stoppen met alcohol.’

‘Daarnaast zijn er nog de fysieke effecten. Ik voel me gewoon veel beter, fitter, sterker en zelfverzekerder.’

Wat zijn vier dingen die je hebt teruggekregen van het niet drinken?

‘Het eerste is: kiezen voor mezelf, hoe zweverig dat ook klinkt. Door het stoppen met alcohol, kan ik beter m’n grenzen aangeven op alle gebieden in m’n leven.’

‘De frisse ochtenden: ik dacht dat ik geen ochtendmens was, maar dat ben ik wel. Meestal sta ik om 6 uur op en ga ik lekker wandelen ’s ochtends. Daar voel ik me fijn bij en door de ochtend te benutten, heb ik veel meer tijd.’

‘Daarnaast, dat onverdoofde gevoel vind ik heerlijk. Als ik op een feestje ben, weet ik de volgende dag alles nog, ik ben helemaal bewust bij een gesprek en daardoor zijn mijn contacten veel eerlijker geworden.’

‘Ik ben niet bezig met het volgende glas als ik met iemand praat, waardoor ik veel meer aanwezig ben bij het gesprek. Bij glas 3 was ik bezig met glas 4, terwijl ik met iemand aan het praten was dacht ik: is de ober in de buurt? Ik moet bestellen. En ik weet dat – ondanks mensen zeggen dat ze het niet hebben – veel mensen dat herkennen.’

Wil je nou inderdaad een langere tijd of helemaal niet meer drinken? Dan heeft Esther tips.

‘Motivatie is belangrijk, maar soms vind je die pas als je begint. Niet drinken heeft namelijk een hoog excuus gehalte: ‘ik ben niet gemotiveerd genoeg’, is een excuus. Maar die motivatie kun je dus ook gaandeweg vinden.’

‘Aan een challenge meedoen, kan een mooie opstap zijn. Bijvoorbeeld mijn eigen 40 dagen challenge, waar we iedere eerste van de maand mee starten.’

‘Zoek een lekker alternatief voor als je normaal een glas alcohol zou drinken. Lekkere thee, lekkere frisdrank. Er zijn ook plenty of 0.0 drankjes tegenwoordig. En hoe sommige verslavingexperts daar ook in staan: als het jou helpt om geen alcohol te drinken, lekker doen, toch? Maar let wel op: als jij alleen nog maar kan ontspannen met 0.0 bier, dan werkt het dus niet. Dat deed ik in het begin, goot ik liters van dat spul naar binnen, terwijl ik het niet eens lekker vind.’

‘Zorg dat het niet in huis is als het enigszins kan. Ons brein werkt zo dat als we er meer moeite voor moeten doen, we het vaker niet doen.’

‘Wees je bewust van de veranderingen in je lichaam. Kijk goed naar of je beter gaat slapen, sta vroeger op en kijk hoe je dat ervaart. Als je je focust op die positieve veranderingen, houd je het makkelijker vol.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Seijbel Photography