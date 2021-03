Ex Armie Hammer noemt hem een ‘eng persoon’

Paige Lorenze (23) had afgelopen september een kortstondige relatie met Armie Hammer, de acteur die nu beschuldigd wordt van onder meer kannibalisme. In een interview met Vanity Fair vertelt de design-student hoe onveilig ze zich bij hem voelde.

Paige kapte de relatief nadat Armie volgens haar met een set regels kwam. ‘Daarmee wilde hij bepalen wat ik wel en niet mocht doen’, vertelt ze. ‘Hij zei me dat niemand anders in mijn bed mocht liggen. En toen voelde ik me opeens heel onveilig en misselijk over dingen. Ik was ook emotioneel afhankelijk van hem’, zegt ze in het magazine. Ze besloot de relatie per app uit te maken omdat ‘je nooit weet je van hem kunt verwachten’.

‘Niet waar’

De advocaat van Armie ontkent de beschuldigingen. ‘Alle interacties tussen meneer Hammer en zijn voormalige partners waren op basis van consensus. Ze werden volledig besproken en van tevoren mee overeengestemd, in wederzijdse meewerking. De verhalen die zijn gedeeld op social media zijn zo kwalijk mogelijk gemaakt om meneer Hammer te schaden. Maar dat maakt ze nog niet waar.’

Bondage

Courtney Vucekovich heeft een soortgelijk verhaal. Ze voelde zich verbonden met de acteur omdat ze een soortgelijk trauma deelden. ‘Hij gaf me het gevoel alsof ik het enige meisje in de wereld was.’ Dat sloeg om toen hij bondage voorstelde en Courtney na lang nee zeggen toch overstag ging. Na hun breuk in september moest ze zichzelf inchecken bij een kliniek voor een trauma behandelingsprogramma.

Het management heeft Armie laten vallen. Ook zijn rollen in de films ‘Shotgun Wedding’, ‘The Offer’ en de serie ‘Gaslit’ zijn van de baan.

Haren trekken

Ondertussen is ook een pijnlijk interview boven komen drijven dat de acteur in 2013 had met Playboy. ‘Ik houd ervan om een nek vast te grijpen, aan haren te trekken, dat soort dingen. Maar als je trouwt, verandert je seksuele smaak. Dat bedoel ik goed: het is niet dat ik eraan lijd op een bepaalde manier. Maar je kunt niet echt aan het haar van je vrouw trekken. Dan komt het tot een punt waarop je zegt: ik respecteer je teveel om de dingen te doen die ik eigenlijk wil doen.’

