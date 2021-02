Ex Dr. Dre eist inzage in kosten cadeaus voor z’n minnaressen

Dat je kwaad bent als je je partner betrapt op vreemdgaan, dat snappen we. En dat je een eerlijke verdeling van de financiën wil als je gaat scheiden, dat is ook vrij logisch. Maar dat je wil weten of de minnaressen van je aanstaande ex dure cadeaus hebben gehad die betaald zijn van de gezamenlijke bankrekening? Ach, als je drie ton alimentatie krijgt kan dit er ook nog wel bij, denkt Nicole Young, de ex van Dr. Dre, vast.

Nicole Young wil dat drie vrouwen die volgens haar affaires hadden met haar man Andre ‘Dr. Dre’ Young getuigen in hun scheidingszaak. De vraag: zijn er dure cadeaus gegeven die betaald zijn van de gezamenlijke spaarrekening van het ex-stel?

Huwelijkse voorwaarden

Volgens rechtbankpapieren in handen van TMZ beweert Nicole dat de advocaat van de vrouwen hun getuigenis probeert uit te stellen totdat is vastgesteld of de huwelijkse voorwaarden van het ruziënde paar rechtsgeldig zijn. In de huwelijkse voorwaarden wordt vastgelegd welke bezittingen van de een zijn en welke van de ander. Dr. Dre beweert dat de twee op die manier zijn getrouwd, maar Young zegt dat hij die papieren twee jaar na hun trouwen voor haar ogen heeft verscheurd.

De vermeende cadeaus zijn overigens niet misselijk. Het gaat hier niet om een armbandje van 100,- euro of een paar schoenen van 600,-, nee: een van de minnaressen zou in 2019 zonder hypotheek een huis van ruim twee miljoen dollar hebben gekocht. Nicole wil dat de vrouw onder ede verklaart of ze dat onderkomen van Andre heeft gekregen.

Drie ton alimentatie voor ex Dr. Dre

Andre en Nicole maakten afgelopen voorjaar bekend dat ze na 24 jaar huwelijk gaan scheiden. De rapper heeft met zijn muziekcarrière en elektronicamerk Beats By Dr. Dre een vermogen van zo’n 820 miljoen dollar opgebouwd. Nicole zou daar de helft van eisen. Tot de scheiding rond is, betaalt Dr. Dre voor het levensonderhoud van zijn ex en haar moeder én bijna drie ton per maand aan alimentatie voor dochter Truly Young. Nicole wilde dat verhogen tot twee miljoen per maand, maar dat heeft de muzikant geweigerd. Wel zegde hij haar vorige maand eenmalig een extraatje van 2 miljoen dollar toe.

Bron: ANP, Getty Images