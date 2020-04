‘Ex on the Beach’ 2020: ook deze twee All Stars keren terug

Deze week kwam het heugelijke nieuws naar buiten dat er een kans bestaat dat Harrie de Hengst terugkeert in ‘Ex on the Beach 2020’. Nu lijkt het er sterk op dat we nóg twee oude bekenden mogen verwelkomen.

Ex on the beach 2020

Dus pas erop, spoilers in aantocht. Als we het geroezemoes in de wandelgangen mogen geloven maken zowel Lie Meurs (inmiddels bekend van welgeteld twee edities EOTB en eenmaal Temptation Island VIPS) en Jamy Brands (All Stars-seizoen) hun entree in de wellustige villa.

Jamy Brands kwam vorig seizoen nog als de ex van Harrie en blijkt nu ook een ex van Dennis Roos te zijn. De ex van Lie is ons nog niet helemaal duidelijk, maar ach, gezellig wordt het vast.

