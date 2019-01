Je kunt nu de Ex On The Beach Double Dutch-villa huren voor 48 euro per nacht

Hoewel er nog een extra aflevering komt van het vierde seizoen van Ex On The Beach Double Dutch, is er ook aan deze editie weer een einde gekomen. Iedere keer verblijven de singles in een reusachtige villa op een tropische bestemming, en die was dit seizoen te vinden op Curaçao. Je kunt nu zelf het jaloersmakende verblijf huren, en dat voor slechts 48 euro per persoon per nacht.

Trommel je vrienden maar op, want dit wordt een vakantie om nooit te vergeten!

Ex On The Beach Double Dutch-villa huren

De kandidaten van Ex On The Beach Double Dutch verbleven op het altijd zonnige Curaçao. En zoals we gewend zijn, was dat wederom in een waanzinnig groot huis. De villa, die Coral Estate 303 heet, staat in Banda Abou en is van alle gemakken voorzien. Zo zijn er genoeg slaap- en badkamers, heb je een grote keuken, een nog veel groter terras, een privé zandstrand, een jacuzzi en natuurlijk een zwembad met prachtig uitzicht op de Caribische zee. Oh, en mocht de zon niet schijnen, dan kun je nog altijd terecht in de bioscoop van 42 m2. Klinkt niet verkeerd, toch?

Oké, maar dan het kostenplaatje. De villa kost 959 euro per nacht, en je kunt er verblijven met in totaal twintig mensen. Lukt het je om met dat aantal een reisje te boeken naar Curaçao, dan kost het je 47,95 euro per persoon per nacht. Als je besluit om met minder mensen te gaan, valt je vakantie helaas iets duurder uit. Maar als echte fan van Ex On The Beach Double Dutch zie je dat wel door de vingers.

Bekijk hieronder de (herkenbare) foto’s van de villa:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Beautify | Beeld: MTV, Micazu