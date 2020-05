Het lijkt af en toe wel alsof de deelnemers van Ex on the Beach en Temptation Island uit een en dezelfde community komen. De deelnemers en oud-deelnemers van beide programma’s lijken elkaar allemaal te kennen en hebben ook allemaal een verleden met elkaar. Zo ook Ex on the Beach-deelneemster Olivia. Onlangs maakte zij bekend dat ook zij een relatie heeft gehad met een oude bekende.

En jawel: het is onze enige echte casanova (en ex-liefje van Pommeline): Fabrizio Tzinaridis.

Ex on the Beach Olivia en Fabrizio

Eerder was al bekend dat EOTB’s Julie Vanmol in de tattooshop bij Fabrizio werkt. Maar ook Olivia heeft een connectie met de Vlaamse tattoo-koning. Dat vertelt ze in een nieuwe video van MTV. ‘Ik was ergens en Julie moest mij komen ophalen. Ik kreeg een bericht van Fabrizio: ‘Buiten staat deze auto, deze kleur, daar stap je in en je vraagt niks”, vertelt Olivia. Julie vond dit ook een vreemde situatie. Hij had haar de opdracht geven om twee meisjes op te halen en geen vragen te stellen. ‘Ik zei: ‘Fabrizio, wat ben ik? Taxichauffeur?’ Ik moest ze toen droppen in een ondergrondse garage’, voegt Julie toe aan het verhaal.

Liefde voorbij

Het sprookje tussen Fabri en Olivia was helaas van korte duur. Olivia dumpte Fabrizio direct, nadat laatstgenoemde al feestend werd betrapt in Antwerpen, terwijl hij niet met Olivia had willen afspreken omdat hij ‘te moe was’. Gelukkig heeft de ‘kleurplaat’ zelf alweer een nieuwe blondine aan de haak geslagen en is hij weer helemaal gelukkig in de liefde.

