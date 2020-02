Guilty pleasure time: Ex On The Beach keert terug met nieuw seizoen

We zijn nog maar net bijgekomen van alle drama van het afgelopen seizoen. Nu mogen we ons weer klaarstomen voor een nieuw seizoen van onze vaste guilty pleasure Ex On The Beach: Double Dutch. Ook dit seizoen kunnen we weer een hoop drama en ellende verwachten. Juist ja, precies wat we nodig hebben.

Vanaf 5 april kunnen we iedere zondag om 21.30 uur weer voor de buis gaan zitten voor de nieuwe afleveringen van Ex On The Beach: Double Dutch op MTV

Ex on the beach Double Dutch

In dit seizoen zullen acht nieuwe singles afreizen naar het tropische Thailand om plaats te nemen in een super-de-luxe villa voor een zomer vol – uhh – liefde. Net als de vonken er vanaf vliegen, komt er onverwacht bezoek. Niemand kan ontsnappen aan die bloedirritante Tablet of Terror en de stroom van exen die ‘uit het niets’ aanspoelen op de witte stranden van Thailand. Hoe bizar het programma ook is, we vinden het heerlijk. En we vragen ons elke aflevering weer braaf af: welke EX is next?

Seizoen 6

MTV heeft laten weten dat dit seizoen vol met verrassingen zit. Wat deze verrassingen inhouden, moeten we zelf gaan ontdekken tijdens het kijken. Vanaf 19 maart zullen de nieuwe singles van het zesde seizoen onthuld worden. We wachten in spanning af.

Bron: MTV | Beeld: MTV