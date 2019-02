Hi sexy daddy: deze deelnemer uit ‘Ex on the Beach’ wordt vader

Zeg je Ex on the Beach, dan denk je niet direct aan huisje, boompje, beestje. Toch is oud-kandidaat Jeffrey daar juíst helemaal klaar voor. De voormalig losbol verwacht namelijk een kindje!

Jeffrey kennen we nog van het tweede seizoen van het programma, waarin hij het onder meer heel gezellig het met een van de twinnies, Sharon. Met haar is hij al lang niet meer samen – hun relatie liep vrij snel stuk nadat de opnames waren geëindigd – maar de Brabander lijkt het geluk in de liefde helemaal gevonden te hebben met een nog onbekende dame.

Kindje

En met haar verwacht hij dus een eerste kindje! Jeffrey schrijft zelf op Instagram bij een reeks echo-foto’s: ‘Iedereen mag het weten, wij worden papa en mama.’ Wat zoet!

