Ex-vriendin Avicii bijt van zich af met emotioneel verhaal op Instagram

Nog geen maand geleden werd Avicii dood aangetroffen in een resort in het Omaanse Muscat, en langzaam maar zeker werd er meer bekend over de doodsoorzaak van de wereldberoemde dj. Maar daar laten internettrollen het niet bij; nog steeds zitten er een paar tussen die de schuld in de schoenen van Avicii’s ex-vriendin Tereza Kačerová proberen te schuiven.

Dat moet stoppen, aldus het Tsjechische model in een emotionele post op Instagram. Ze is er klaar mee en vertelt daarom hoe moeilijk ze het heeft met Avicii’s dood; Tereza weet niet wat ze met haar verdriet aan moet. ‘Ik kan niet eens meer bijhouden hoe vaak ik al bier heb gedronken voordat ik mijn tanden heb gepoetst’, begint ze in het eerste deel van haar pleidooi. Dit eerste deel is inmiddels verwijderd, maar het tweede stuk van haar betoog is nog wél te lezen op haar Instagramaccount.

‘Lelijke individuen’

‘Jullie weten niet eens hoe hij zijn eieren graag at, maar jullie lijken allemaal wel te weten dat hij nooit van mij kon houden omdat ik te wild voor hem zou zijn,’ gaat ze verder, ‘terwijl je nog nooit een van ons tweeën ontmoet hebt? Beseffen jullie dat het lelijke individuen zijn zoals jullie die het voor mensen als Tim moeilijk maken om in de schijnwerpers te leven?’

Hulp

In de post die nog wel online staat, zet ze zogenaamde fans die haar familie en vrienden lastigvallen op hun plek. ‘Zoek professionele hulp’, schrijft ze. ‘Het is tijd.’ Omdat ze schoon genoeg heeft van alle nare reacties, heeft het model de mogelijkheid om te reageren onder haar Instagramfoto’s uitgeschakeld. ‘Zoek maar een andere hobby.’

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP