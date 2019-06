Ex-vrouw van R. Kelly wil nu toch onderhand wel alimentatie zien

Oh jee, het geduld raakt op. Andrea Kelly, de ex-vrouw van de omstreden zanger R. Kelly, is het gedrag van haar vroegere man helemaal bey en vindt dat hij maar een baantje moet gaan zoeken om zijn maandelijkse alimentatie aan haar te kunnen betalen.

Haha, R. Kelly en ‘een baantje,’ zie je het al voor je? Nope, wij ook niet. Maar goed, hij zal vroeg of laat toch echt een keer over de brug moeten komen. Tot die tijd zoekt zijn ex-vrouw samen met hun kinderen de publiciteit op.

Samen met hun dochter Buki Abi was Drea te gast bij TMZ Live en spuwde ze vuur over haar beruchte ex. Ze zei onder meer dat het haar ‘geen bal uitmaakt wat hij doet, zolang hij maar betaalt.’ R. Kelly zou zijn ex nog steeds zo’n 32.000 dollar schuldig zijn, nadat hij eerder dit jaar al een grote achterstand aan haar afbetaalde.

Het juridische team van de zanger beweert echter dat het hier om een rente ging, maar volgens TMZ is ‘slechts’ 11.500 dollar het bedrag aan rente en is de resterende som geld bedoeld voor alimentatie en een bijdrage voor de opleiding van de kinderen.

R. Kelly zelf meent nog altijd dat ‘het hartstikke goed gaat met zijn zaken.’

Bron: ANP, beeld: Getty Images