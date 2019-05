Exclusief! Angels Inc. over Britain’s Got Talent: ‘Het is echt een overweldigende ervaring’

De Nederlandse meiden van Angels Inc. staan woensdag 29 mei in de halve finale van Britain’s Got Talent en ze kunnen niet wachten om de jury omver te blazen met hun magische dansmoves. ‘Het is echt een overweldigende ervaring’, zegt Carey Moonen, over hun deelname aan BGT.

Lees ook: Nederlandse dames van Angels Inc. naar halve finale ‘Britain’s Got Talent’

De dansgroep Angels Inc. is opgericht door illusionist Sittah Koene en bestaat uit vijf meiden, van links naar rechts op het filmpje hierboven: Lieke van Kesteren, Lianne Artz, Shannon de la Rambelje, Angeli Roosa en Carey Moonen.

Pussycat Dolls of Magic

De meiden kregen na hun auditie een staande ovatie van de jury en waren meteen door naar de tweede ronde. Juryleden Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon en David Walliams waren allemaal mega enthousiast over de Nederlandse act.

De meiden kregen de bijnaam The Pussycat Dolls of Magic van een van de juryleden, omdat ze dans met magie combineren. En Alesha voelde zich persoonlijk erg trots. ‘Het is mooi om zo’n grote groep vrouwen het zo goed te zien doen op het podium. Ik voel me daardoor trots om een vrouw te zijn’, zei ze.

Bekijk hieronder de auditie van Angels Inc. terug:

Circus Geschtanowitz

Het is niet de eerste keer dat de meiden meedoen aan een talentenjacht. Twee jaar geleden deden ze mee aan het SBS-programma Circus Geschtanowitz en wonnen ze de finale.

Halve finale

Angels Inc. neemt het woensdagavond in de halve finale van de Britse talentenshow in Londen op tegen zeven andere acts om een plekje te bemachtigen in de grote finale van BGT. Helaas kunnen wij niet stemmen op ze, maar toi toi toi meiden!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Instagram & YouTube