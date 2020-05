Exit Simone: Bas had het na ‘Temptation’ heel gezellig met déze verleidster

Bas doet er in Temptation álles aan om het hart van Simone te veroveren. Zo staart hij (nogal creepy) naar haar vanaf een afstandje en noemt hij Zach kinderachtig. Met resultaat: de verleider mocht mee op dreamdate. Toch gaat hun ‘liefde’ niet verder dan het programma: de casanova zou het heel gezellig hebben gehad met een verleidster na de opnames.

Bas deelde namelijk niet het bed (zover we weten) met Simone, maar wél met verleidster Nikki. En hoewel deze roodharige misschien maar weinig te zien was in de show, schoot Cupido wel degelijk raak na afloop van Temptation.

Bas met verleidster

Maar is ze ook echt samen met Bas? ‘Goh, dit overvalt me…’, biecht Nikki op aan Het Laatste Nieuws. ‘Maar ik wil eerlijk zijn. Ik had met Bas vanaf het begin de beste klik. En toen we terug in Nederland waren, zochten we elkaar op.’ Toch is het geen relatie wat de twee hadden. ‘We waren friends with benefits.’

Geen basis

Nikki vervolgt: ‘Bas en ik zijn zeer verschillend en willen allebei van onze vrijheid genieten. We zijn een paar keer samen uit geweest. Toen merkten we dat we alle twee de aandacht van anderen opzochten. Tja, dan heb je geen basis voor een relatie. Friends with benefits dus, inderdaad. Why not, hé? Maar we zien elkaar nu eigenlijk niet meer. Dat is dus verleden tijd!’

Tóch Simone?

Hoewel het met Simone dus duidelijk niks werd na de opnames, lijken de twee elkaar nu wel weer gevonden te hebben. De blondine poseert namelijk op de motor van Bas, zo is te zien op Instagram. Speelt er dan toch meer?

