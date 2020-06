Exit Simone én Romee: heeft Temptation’s Zach een nieuwe liefde?

Zach en Romee zijn flink aan het moddergooien. Zij beweert dat hij ‘ziekelijk verliefd’ op haar was, terwijl hij haar de ‘grootste clown van het internet’ noemt. Erg gezellig allemaal. Dat Romee niet het hart heeft verovert van de CEO van Fuckboy Airlines, is dan ook wel duidelijk. Maar wie is dán de nieuwe liefde van Zach?

Of ja, nieuwe liefde, nieuwe liefde: Zach is met een vrouw gespot, zo meldt RTL Boulevard. Op de foto is te zien hoe de twee gezellig samen aan de wandel zijn en vervolgens samen in de auto stappen.

Zach nieuwe liefde

Of de dame in kwestie ook echt zijn huidige vlam is, is niet duidelijk. De casanova werd namelijk al eerder gezien met zijn potentiële date, maar daar bleek niks van waar. ‘Ik ben gespot in Amsterdam met een meisje, maar zij filmt mij de hele dag als ik content aan het maken ben en beheert mijn agenda’, aldus Zach destijds.

Moddergooien

Het hele verhaal tussen Zach en Romee gemist? De blondine verklaarde in een interview met Grazia: ‘Ik ben nog super vaak bij hem langs geweest, zowel in zijn oude huis waar hij toen met zijn vrienden woonde als in zijn nieuwe huis. Hij was echt ziekelijk verliefd op mij en ik merkte dat hij wel steun bij mij vond.’ Hierop reageerde de voormalige fuckboy weer: ‘Om alle onzin even uit de lucht te halen. Mevrouwtje was smoorverliefd op mij. Draait de rollen nu om. Zieke geest.’ Ai.

Bron: LoveReality | Beeld: RTL