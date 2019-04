Boeken maar: deze exotische eilandengroep ligt bijna om de hoek

Voor exotische eilanden urenlang in het vliegtuig moeten zitten? Think twice. Deze prachtige tropische bestemming ligt namelijk bijna om de hoek. Of ja, soort van dan. We hebben het over de Azoren, gelegen links van Portugal.

Want denk je aan witte stranden en helder blauw water, dan dwalen je gedachtes misschien al snel af naar eilanden als Aruba of Curaçao. Maar veel dichter bij huis ligt ook dit pareltje: de Azoren. Het is een groep van negen kleine eilandjes, dus voor elke wens is er wel een geschikte bestemming.

Wegdromen

Denk aan schattige vissersdorpjes, prachtig azuurblauw water en adembenemende natuur. Sounds good, right? São Miguel is de toegankelijkste van de negen eilanden en ook meteen het grootst. Omdat het eiland van oorsprong vulkanisch is, kun je bijvoorbeeld in het stadje Furnas genieten van de natuurlijke warmwaterbronnen of je dompelen in een heerlijk modderbad.

Surfen

Ben je wel van de afwisseling en wil je niet alleen maar luieren? Dan kun je ook nog naar Santa Barbara Beach en hier een poging wagen om te surfen. Extra bijzonder: de kans is groot dat je dolfijnen of walvissen spot. Daarnaast kun je lekker wandelen door de groene bergen van het eiland. Wanneer gaan we?

Bron: Flair.be | Beeld: iStock