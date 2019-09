Expeditie Robinson aflevering 2: Rob Geus is de absolute ‘held’ van het eiland

Al met al resulteerde dat in zo’n anderhalf miljoen kijkers voor Expeditie Robinson, waarbij het programma de nipte winnaar van de avond was. De tweede en derde plaats gingen naar Onze boerderij op NPO1 en Miljoenenjacht op SBS6.

Afijn, Robinson dus. Dit zijn de leukste tweets!

Op Duivelseiland is het pech, ongeluk en dubbelpech. Nog niet eerder in de geschiedenis van Expeditie Robinson werd er zoveel eten verpest en weggegooid.

Geen dank….nu kon het nog..grapjes maken…

Het is maar afwachten of er volgende week nog een #ExpeditieRobinson is…of dat Rob in de tussentijd alles in de brand heeft gestoken😱 pic.twitter.com/8aSsnf8av9

— Starbuck (@starbuck68) September 9, 2019