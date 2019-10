Niet normaal: Expeditie Robinson-kandidaten krijgen doodsbedreigingen

Tijdens Expeditie Robinson gaat het er hard aan toe. Plannetjes worden gesmeed, kandidaten moeten naar huis en dat roept veel reacties op. Maar mensen vergeten soms: het blijft maar een spelletje.

En dat resulteert in heel wat harde opmerkingen tegenover de deelnemers. Het gaat namelijk zelfs zo ver, dat bepaalde personen van Expeditie Robinson doodsbedreigingen hebben ontvangen.

Heftig

Want wanneer Frank van der Lende in zijn radio-uitzending aan Hugo vraagt wat de tv-kok vindt van al het commentaar, geeft hij toe dat het heftig is. ‘Ja, ik vind dat best wel intens, vooral de woorden die ze gebruiken en de doodswensen richting mijn verloofde en ouders’, verklaart Hugo. De reden van deze bedreigingen? Hij denkt doordat er veel YouTubers deelnemen dit jaar. ‘Zij hebben jonge volgers die het programma heel serieus nemen en het met de doodsbedreigingen weer niet zo nauw nemen. Het is van de gekke.’

Holy fuck. Ik belde met mijn eiland-maatje @hugokennis op de radio en die vertelde bizarre dingen over zijn tijd na Expeditie. Tsjonge jonge. #ExpeditieRobinson #DeBende #3FM pic.twitter.com/VkFhNJiQbJ — Frank van der Lende (@Frank3FM) October 9, 2019

Mariana Verkerk

Maar bij Hugo houdt het niet op. Ook Mariana krijgt het flink te verduren op social media. Haattweets zouden vooral verstuurd worden vanuit namaakaccounts. Aan het AD vertelt ze: ‘Ze weten dus heel goed dat het niet oké is wat ze doen. Lafaards. Ik word uitgescholden en krijg opmerkingen als ‘als die ooit voor m’n auto komt, geef ik meteen gas’. Hoe halen ze het in hun hoofd? Mensen zijn zo gek als een deur. Waar ik echt van schrok was dat ik er achter kwam dat een van die berichten van een jongetje van twaalf was. Nu ben ik het, ik kan wel wat hebben. Maar je hoort ook over kids die er op sociale media van langs krijgen zelfs zelfmoord overwegen.’

Televisieprogramma

Tim Coronel vindt het dan ook absurd wat er allemaal gezegd wordt. Hij wil de mensen er dan ook aan herinneren dat het maar een spelletje is. ‘Het is af en toe niet normaal wat je leest. Echt niet leuk. Ik reageer dan. Mensen, we hebben het over een televisieprogramma.’ En zo is het.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL