‘Expeditie Robinson’ doorgestoken kaart? RTL geeft verklaring

Na de laatste aflevering ontstonden de vermoedens dat het duel tussen Tim en Shary-An niet he-le-maal eerlijk verliep. Was dit doorgestoken kaart van de makers van Expeditie Robinson? RTL bevestigt nu van niet.

Want ja, het kwam natuurlijk allemaal wel lekker uit dat Tim mee terug kon naar de Eilandraad met Mariana en zo het meesterlijkste complotje ooit uitgevoerd kon worden. Mocht dat niet zo zijn gebeurd, dan had Shary-An het model zo op het volgende vliegtuig naar huis gezet. Was het dus doorgestoken kaart in Expeditie Robinson?

Duel

Waar we het over hebben? Nou, bij het duel werden Tim en Shary-An waren met hun benen vastgeketend aan een ketting, die gespannen was aan een emmer vol water. Ze moesten al liggend op hun rug zo lang mogelijk hun benen in de lucht houden om een nat pak te voorkomen. Tim hield het niet vol en werd teruggestuurd naar basiseiland, terwijl Shary-An ogenschijnlijk haar benen al op de grond had. Wie naar basiseiland wordt gestuurd, maakt kans op een vertrek uit het spel.

Vanwege de commotie op sociale media heeft RTL de beelden nog een keer teruggekeken. ‘Haar voeten of kuiten lijken inderdaad de grond te raken maar dit lijkt zo door de schaduw’, reageert de woordvoerder. Volgens haar is er sprake van een vertekend beeld. Ook als de zangeres zichzelf na de winst losmaakt houdt ze haar benen nog in de lucht. ‘Als je goed kijkt staat er staat nog steeds spanning op het touw.’

Vals spel

Vals spel is volgens RTL niet mogelijk omdat er tijdens de duels altijd iemand van de eindredactie aanwezig is om te kijken of alles volgens de regels verloopt.

Bron: ANP | Beeld: RTL