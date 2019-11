Kijkers vinden déze uitspraak in ‘Expeditie Robinson’ hypocriet

We zouden allemaal massaal niet meer kijken toen Tim naar huis moest in Expeditie Robinson, maar toch zaten we gisteren weer braaf voor de buis. Helemaal hetzelfde was het niet. En is deze uitspraak nu ook niet een beetje hypocriet?

Let op: spoilers!

Kijkers moesten in het begin dan ook wel even wennen dat Coronel niet meer in het spel zat. Maar goed, het leven gaat door en zo ook voor de kandidaten in Expeditie Robinson. Mariana weet dat zij de volgende is op het lijstje van de vernieuwde ‘Fien Familie’ – maar dan zonder Fien – en wil dus maar wat graag winnen bij de proef.

Wij allemaal vorige week: ‘WAT?! TIM ERUIT? IK KIJK NOOIT MEER NAAR DIT KAKPROGRAMMA!’ Wij allemaal deze week: #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/xRFl2szqf1 — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) November 24, 2019

Voor de mensen die vanavond voor het eerst kijken, hier een foto van enkele weken geleden toen er nog wel een #ExpeditieRobinson op de zondagavond te zien was. pic.twitter.com/QTJDqf7W5O — Koningin Máxima (@MaximaKoningin_) November 24, 2019

Doelloos: dan heb je geen doel Nutteloos: iets kijken zonder nut Achteloos: dan heb je geen 8-en😉 Allemaal erg… Maar nu is er … Timloos: #expeditierobinson kijken zonder Tim Niet te doen😱 pic.twitter.com/OaYQUzY3n0 — Starbuck (@starbuck68) November 24, 2019

Hugo in beeld.

Ik: “Ja, maar het is geen Tim.’ Mariana in beeld.

Ik: ‘Leuk, maar het is geen Tim.’ Eva in beeld.

Ik: ‘Geen Tim.’ Het zit diep.

#ExpeditieRobinson — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) November 24, 2019

Memory

De deelnemers moeten tegen elkaar strijden in een ouderwets potje memory. Akwasi en Shary-An lijken het concept van het spel niet helemaal te snappen en zijn vooral als een dolle alles aan het omdraaien. Euhm, je moet ook iets onthouden hè? Uiteindelijk wint Eva Koreman en neemt haar ‘Expeditie-verloofde’ mee naar winnaarseiland.

Dit is dus het verschil!

Tim : ” Ik ga alles geven. Ik moet deze proef winnen!”🔥🔥🔥

Yvette : ” Zolang Mariana maar NIET wint!” 😥😥😥 Het verschil tussen een ECHTE en een NEP Robinson#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/ATNLA5l51B — Leroy Peters (@LeeRoy_Ping) November 24, 2019

Ik hoop dat er afbeeldingen van Tim in het memoryspel zitten. Heel veel. #ExpeditieRobinson — Claudia Emmen (@ClaudiaEmmen) November 24, 2019

Expeditie Robinson hypocriet

Eenmaal daar aangekomen heeft Shary-An een plannetje. Want ja, Mariana eruit stemmen, dat heeft eigenlijk maar weinig nut. Met haar vele stemmen is dit de enige kans om Akwasi of Yvette nog naar huis te sturen. Bij Eva Koreman ligt dit toch wat moeilijk: ‘Ik wil liever verliezen van een sterke speler, dan winnen van Mariana.’ Bij veel kijkers schiet deze uitspraak in het verkeerde keelgat. Want waarom werden dan eerst stuk voor stuk de echte Robinsons naar huis gestuurd? Nou goed, de drie winnaars moet een pizza eten, Hugo wint en besluit Koreman weer terug te sturen.

Eva K: liever verliezen van een sterke speler, dan winnen van Mariana…..eeeuhm en het wegstemmen van @TimCoronel dan? En Calvijn? En Thomas?…. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/u3DUGZYDzo — Kiwi (@KiwiInThaHuis) November 24, 2019

Ze willen niet winnen van de zwaksten. Maar ondertussen stemmen jullie wel Tim, Kelvin en Thomas eruit. IS GOED JOH. #ExpeditieRobinson — Ilse (@ilsedhertog) November 24, 2019

Nu zijn ze bang dat hun moves lelijk zijn maar ze zijn de hele expeditie al lelijke moves aan t maken!! 🤷🏽‍♂️ dus waar de fuck maak je je nu druk over?! …. 🤔 #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/OMugEzBjla — Dinesh Kalloe (@vitaminedtjuh) November 24, 2019

Ze vinden het moeilijk om op Yvet en Akwasi te stemmen maar Tim was geen probleem. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/yaC6TqYQM7 — Chemistry Cat (@Chemistrycat89) November 24, 2019

Mariana for president

Ondertussen op het basiskamp plant Mariana een zaadje in het hoofd van Akwasi. Het model voelt namelijk de bui al hangen en wil ab-so-luut niet naar huis. En zou de woordenkunstenaar niet de volgende zijn die naar huis gestuurd zal worden? Haar meesterlijke zet heeft succes en de twee gaan mee in haar streven. Uiteindelijk is het niet Akwasi, maar Yvette die het spel moet verlaten en kruipt Mariana wéér door het oog van de naald. Fans beginnen haar dan ook steeds meer in hun hart te sluiten. En ho wacht, zeggen ze nu: ‘Niet bijten op het touw Mariana’ in de preview? Dat belooft wat volgende week.

Ik vind Marianna wel echt geweldig. Geen vaste bondjes, maar gewoon slim schaken#ExpeditieRobinson — (@JustLia44) November 24, 2019

Ik zit nu ook zo op de bank naar #ExpeditieRobinson te kijken hoe Mariana dit speelt… Vanaf nu #TeamMariana pic.twitter.com/OQBTPXuF1C — Koningin Máxima (@MaximaKoningin_) November 24, 2019

Ik irriteerde me in t begin zo aan Mariana, maar ben haar echt gaan waarderen. Ze slangt zich overal doorheen haha. Tenzij Kwik en Kwak hun woord breken #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/nicXNLW7PQ — Taliet_Reageert (@Taliet_Reageert) November 24, 2019

Ik krijg toch een beetje een zwak voor Mariana hoor, neem mn eerdere woorden terug. Mag haar wel #ExpeditieRobinson — JulietteJ (@JuulJJakobsen) November 24, 2019

Ik neem Mariana mee voor mijn salarisonderhandeling. #ExpeditieRobinson — Kwit77 (@kwit77) November 24, 2019

Als iedereen zoveel lol met zichzelf zou hebben als Mariana met zichzelf heeft, zou de wereld heel erg blij zijn.. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/7O5DCYOtK3 — Bas (@Bassteijns) November 24, 2019

“MARIANA NIET BIJTEN IN HET TOUW” dit klinkt nu al alsof volgende week weer fantastisch word #ExpeditieRobinson — Chantal (@chantalverwoert) November 24, 2019

Beeld: Still