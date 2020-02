Expeditie Robinson Onbekenden: slavernij, rantsoenen en verbroken millennial-vriendschappen

We geven toe, we zijn wat laat (het was even time management next level nu ook Love Island seizoen 6 op Videoland staat), maar vanaf nu is ‘ie er: onze wekelijkse nabespreking van Expeditie Robinson Onbekenden. Welkom bij aflevering 4!

De Expeditie

Kamp Nederland

Kamp Nederland laat zich direct van haar meest Hollandse kant zien: gulzig eten en gierig delen. Ze moeten op rantsoen. Met een opvallend subtiele quote van Herman: ‘Ik vind het wel lekker dat we nu niet alles rond laten gaan en dat degene die snel veel wil eten alles op eet.’ *Degene*. Subtiel, Herman, heel subtiel. Dat soort uitspraken vragen om weerstand, dat weten we toch allemaal. Herman toch! Nu voelt *degene* zich aangesproken en wie zich aangesproken voelt op de expeditie smeedt een complot. Wordt vervolgd.

Ook zijn we getuige van Natassia’s eerste fysieke activiteit: ze snijdt bordjes uit een bananenblad, al begrijpt ze niet helemaal waarom. Dat blijkt wanneer ze aan Eva vraagt ‘Waarom hebben we die bordjes nodig?’ Later zal blijken dat dit ook haar laatste fysieke activiteit is.

Kamp België

En dan komen we bij Kamp België en haar slaaf Liesbet. Oh, oh, Liesbet toch. Wat is er in je leven gebeurd als je zo met je laat sleuren? Létterlijk, aan de ketting, en figuurlijk, wanneer De Hechte Belgengroep in haar bijzijn óver haar praat om haar eruit te stemmen. Haar ogen staan continu op blinde paniek, haar mond hebben we nog niet zien lachen. We zijn heel benieuwd hoe het haar vergaat op Wraakeiland met Farah. Stiekem denken we dat een retraite in rust, stilte en eenzaamheid Liesbet goed zal doen.

Wraakeiland

Dan komen we bij Farah en Aisha. Wat je hier ziet is een typische beginnende vriendschap – en ook weer het einde daarvan – van twee millennials. Ze vallen elkaar in de armen, delen eten, fantaseren over wraak en schuilen samen onder de regenponcho’s. Maar toch blijkt hier de ikke-ikke-ikke-regel van toepassing. Zo hard als ze zelf met een mes in haar rug is gestoken, zo hard naait Aisha Farah door zomaar uit het niets op de gong te slaan. *Loopt heel awkward weg met banaantjes*. Uiteindelijk wint Farah, die we in de preview van de volgende aflevering zien door broeden op het standaardplan voor Expeditie Robinson voor Dummies: eten verstoppen. Na haar waardigheid wordt nu ook Liesbet haar eten afgenomen. Vinden we zielig.

Quotes van de week

‘Ik heb me laten meeslepen op mijn knieën’ – Liesbet. Tikkie overbodig om te zeggen Lies, we hebben het gezien.

‘We werden gewoon als twee volwassenen mensen aan een ketting gezet’ – Dennis. Inderdaad heel gewoon, doen we hier ook wel vaker.

Prognose

Wie moeten zich zorgen maken: Natassia, dan doet ze tenminste nog iets en Liesbet, maar dat doet ze al.

Wie niet: Elroy.

Wie moeten zich zorgen maken omdat wij ze way too relaxed vinden: Elroy.

Volgende week aflevering vijf, tot dan!