We hoeven er niet lang over na te denken om deze aflevering samen te vatten. Slechts vier woorden zijn nodig: de machetes zijn geslepen. Nu de ergste zwakkelingen zijn afgevallen en de samensmelting dichtbij komt, vallen ook de maskers van de overige deelnemers af. Het vuile spelletje is ook bij de Onbekenden begonnen in Expeditie Robinson.

De Expeditie

Kamp Nederland (Kamp Noord)

Aan het begin van de aflevering is Kamp Nederland, inclusief de nieuwe Belgische aanwinsten Thomas en Kevin, helemaal in haar nopjes. Nieuw eiland, meer eten en nog meer rattenvallen-zonder-rendement van Herman.

Maar tijdens de proef slaat het roer (of moeten we zeggen ‘de wok’?) om. Herman had al op het eiland zin in de proef en bleek vastberaden om door te zetten. Maar zo intelligent als hij eruit ziet, zo warrig bleek zijn communicatie. Het lukt hem niet om zijn team goede aanwijzingen te geven. Grote kans dat hij door alle rattenvallen het bos niet meer ziet. Of de wok. Of het parcours. Of het water.

Ook opvallend: Eva had tijdens de proef niet door hóe het water toch om kon vallen. Vinden wij knap. Immers, het is de essentie van de proef. En met ons vonden meer mensen het knap, want bij de eilandraad moest ze het veld ruimen. Eva en Farrah samen op Wraakeiland…? Dat zien wij wel zitten.

Kamp België (Kamp Zuid)

Koen blijft koning van de ongenuanceerde uitspraken – ‘Kut, mijn ogen!’ Maar begint het jou ook op te vallen dat hij tijdens proeven nooit een glansrol speelt? Ja hè. Het is dat hij met Niels en Ruth een heel sterk complot vormt, maar stiekem hopen wij dat Nelleke en Natassia broeden op een heel slimme zet. Ook omdat Ruth steeds meer naast haar sandalen begint te lopen.

Wraakeiland

Farrah zweeft op een wolk van triomf nu ze na Aïsha ook Liesbet naar huis heeft gestuurd. Aïsha naar huis sturen was grappig, Liesbet uithongeren was ook nog wel lollig, maar Dennis?! Oh Dennis, de schat. Die had gewoon moeten blijven. Hij wilde zo graag, was nog zo enthousiast. En was het wel een eerlijke strijd…? Op twitter regent het klachten aangezien Dennis’ benen zo’n 10 centimeter korter zijn dan die van Farrah. En bovendien: Farrah heeft deze proef al meerdere keren gedaan.

Quotes van de week

‘Ik heb ‘m echt geroken en nu ben ik fokking hiero,’ aldus Dennis over de samensmelting, die zó dichtbij was.

‘Het touwtje mag niet zakken, godverdomme!’, aldus Koen, die hiermee weer heel globaal de schuld op een ander afschuift.

‘Ik kan vuur maken en ik kan het goed’, aldus Elroy. Naast helderziend blijkt hij ook zelfingenomen.

Prognose

Wie moeten zich zorgen maken: Herman, die heeft het redelijk verknald bij de proef.

Wie niet: Elroy en Koen.

Wie moeten zich zorgen maken omdat wij ze way too relaxed vinden: Elroy en Koen.

Volgende week aflevering zeven, tot dan!