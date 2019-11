Vorige week moesten we afscheid nemen van Tim – snik -, maar dat betekent niet dat hij niet meer voor de buis zit. Bij Coronel staat Expeditie Robinson gewoon weer op, maar dat de coureur het behoorlijk slaapverwekkend vindt, dat blijkt wel!

Lees ook:

Kijkers vinden déze uitspraak in ‘Expeditie Robinson’ hypocriet

Tim heeft namelijk nogal moeite wakker te blijven. Is deze aflevering zonder hem erin dan écht zo slaapverwekkend? Thomas filmt het hele gebeuren en laat weten: ‘Gezellig Expeditie kijken met Tim.’ Te zien is hoe de coureur toch echt even stiekem in slaap is gedommeld.