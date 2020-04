Hoera: extra aflevering Tiger King verschijnt woensdag op Netflix

Hoera! Goed nieuws voor de fans van ‘Tiger King’. Netflix komt woensdag met een nieuwe aflevering van de verslavende serie.

Acteur Joel McHale, onder meer bekend door comedyserie Community, laat via Twitter weten dat hij betrokken personen interviewt over de impact die de serie heeft gemaakt.

Joe Exotic

McHale vertelt dat hij spreekt met mensen als Jeff en Lauren Lowe, Erik Cowie, John Reike en Rick Kirkham. Tijgerkoning Joe Exotic, die momenteel achter de tralies zit, komt in de aankondiging niet ter sprake. Ook Carole Baskin en haar echtgenoot Howard verschijnen niet in de aflevering.

Carole

Carole is namelijk boos. Ze vindt dat de makers haar verkeerd hebben neergezet en noemt de documentaire ‘wellustig en sensationeel’. Eerder liet ze weten niet benaderd te zijn voor de nieuwe aflevering en er niet aan mee te willen werken. Volgens Carole hadden de makers haar beloofd dat de docu een big cat version van Blackfish zou zijn. Blackfish is een documentaire die de dierenmishandeling van SeaWorld ontmantelde. Toch beweren de makers anders: ‘Carole heeft ons van alles verteld over haar persoonlijke leven, haar jeugd, het misbruik door haar eerste en tweede man, de verdwijning van haar ex-man Don Lewis. Ze wist dat het niet alleen over dierenmishandeling ging.’

Hit

De bizarre docureeks bleek de afgelopen dagen een hit. In Nederland staat de serie in de top drie van best bekeken titels op Netflix. In de VS keken er al 34 miljoen mensen.

The Tiger King and I — a Tiger King after show hosted by Joel McHale and featuring brand new interviews with John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman, and Jeff and Lauren Lowe — will premiere April 12 pic.twitter.com/8fbbNdaiDA — Netflix (@netflix) April 9, 2020

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NU.nl