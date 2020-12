Voor in het extra lange weekend: dit staat er deze week nieuw op Netflix

Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we o.a. het eerste seizoen van het kostuumdrama Bridgerton, George Clooney in de ijzige film The Midnight Sky en de documentaire van Ariana Grande.

Benieuwd wat je in het nieuwe jaar kunt verwachten? Dit zijn de Netflix-releases van januari 2021.

Series

Bridgerton (seizoen 1)

Liefhebbers van kostuumdrama’s opgelet! Netflix heeft namelijk deze week de historische dramareeks Bridgerton online gezet. In het begin van de negentiende eeuw wordt de Britse adel opgeschrikt door een spraakmakende nieuwsbrief van de mysterieuze Lady Whistledown. Zij kent alle ins en outs van de Britse bovenklasse en schept er een duivels genoegen in om alle roddels en schandalen te delen met haar lezers. “Jullie kennen mij niet, maar ik ken jullie maar al te goed”, waarschuwt ze dan ook niet voor niets. Deze 8 afleveringen gezien? Wie weet heb je dan nog wat aan dit overzicht met fijne historische series.

Mystic (seizoen 1)

Het leven van de Londense Issie (Macey Chipping) uit het Brits-Nieuw-Zeelandse tienerdrama Mystic gaat helaas niet over rozen. Als ze gebroken en alleen achterblijft na de dood van haar vader, besluit ze haar koffers te pakken en te vertrekken naar Kauri. Daar krijgt ze bijzondere visioenen van een paard, die haar leiden naar een stal. En laat dat nu eens de plek zijn waar ze speciale avonturen mag beleven.

Super Wings (seizoen 2)

Zijn je kids strontvervelend en kunnen ze deze kerstvakantie wel wat afleiding gebruiken? Zoek dan vooral niet verder, want het kleurrijke vliegtuigje Jett uit de reeks Super Wings staat op het punt om nieuwe pakketjes te bezorgen aan kinderen. Als Jett problemen tegenkomt, wordt hij geholpen door zijn vrienden Dizzy, Jerome en Donnie: de Super Wings!

Shaun the sheep (seizoen 5)

Shaun the sheep (Shaun het schaap) is gewoon alweer terug voor nieuwe avonturen! In deze vijfde reeks beleeft hij vast weer leuke en spannende momenten, uiteraard met zijn neef Timmy, de gigantische herdershond Bitzer, de jaloerse mat Pidsley en schaap Shirley aan zijn zijde.

Fast & Furious Spy Racers (seizoen 3)

Doe je gordel maar om, want de spionnenracers van Fast & Furious zijn weer terug. Tienerchauffeur Tony Toretto en zijn avontuurlijke vrienden worden in deze reeks door een overheidsinstantie ingeschakeld om te infiltreren als undercoverspionnen in het criminele straatracecircuit.

Films

The Midnight Sky

Niemand minder dan George Clooney neemt ons mee naar het jaar 2049, maar of we daar nu zo blij mee moeten zijn? Dat is nog maar de vraag. De lucht is daar giftig: alleen boven de poolcirkel kun je nog zonder gevaar naar buiten, al is het ook daar een kwestie van tijd. Wetenschapper Augustine (George Clooney) wacht zijn eind rustig af in een onderzoeksbasis, totdat hij ziet dat er een ruimteschip op weg is naar de aarde, dat terugkomt van een verkenningsmissie naar een bewoonbare maan van Jupiter. Vanaf dan splitst het verhaal zich in tweeën. Niet genoeg George Clooney gezien? Dit zijn z’n beste en slechtste films.

Claudia de Breij: Oudejaarsconference 2019

De Oudejaarsconferences van Youp van ’t Hek en Guido Weijers moeten vanwege de coronamaatregelen dit jaar op de schop, maar dat gold vorig jaar gelukkig nog niet. Wie zich dus eenmalig nog even wil wanen in de oude stijl zit gebakken bij Netflix. Claudia de Breij neemt ons in haar conference weer even mee terug naar 2019 toen het ook echt niet allemaal koek en ei was.

De Piraten van Hiernaast

Egbert-Jan Weeber strijkt als ware piraat samen met zijn familie Donderbus neer in het rustige kustplaatsje Zandwijk. De familie hoopt dat ze hier als normale burgers worden gezien en niet als ordinaire gelukszoekers die toevallig ook nog eens op de vlucht zijn voor hun aartsvijand Knokige Krelis (gespeeld door Tygo Gernandt). Maar al snel zetten ze de boel eens flink op stelten!

We Can Be Heroes

“Kinderen zijn de toekomst.” Dat blijkt overduidelijk uit de grappige familiefilm We Can Be Heroes. Wanneer de superhelden van de aarde door aliens worden gevangengenomen, moeten de kinderen namelijk leren samenwerken om hun ouders en de planeet te redden. Als dat maar goed gaat!

Jeruzalem

Jane the Virgin-ster Yael Grobglas shinet in deze Israëlische bovennatuurlijke horrorfilm uit 2015. Samen met haar beste vriendin vergezelt ze een mysterieuze en knappe antropologiestudent die op reis is naar Jeruzalem. Alleen al snel neemt hun trip een bizarre wending wanneer ze terechtkomen in een Bijbelse apocalyps. Gevangen tussen de oude muren van de heilige stad moeten ze lang genoeg overleven om een uitweg te vinden.

Shaun the Sheep: The Farmer’s LIamas

Heb je de serie Shaun the Sheep al helemaal uitgekeken? Dan is er nog meer goed nieuws, want sinds deze week staat de animatiespecial Shaun the Sheep: The Farmer’s LIamas ook op Netflix. Dit keer moet het bekende schaap optreden als ‘politieagent’ wanneer een drietal ondeugende lama’s van de boerenmarkt er een rommeltje van maakt op de boerderij.

Your name Engraved Herein

Heb je deze dagen eens zin in een hele andere film dan normaal? Misschien weet het Taiwanees historische drama Your Name Engraved Herein je dan wel te bekoren. Deze film neemt ons mee terug naar 1988 wanneer de staat van beleg ten einde is in Taiwan. Tieners A-Han en Birdy, leerlingen van een militaristische kostschool voor jonge mannen, worden verliefd op elkaar. Mede omdat homoseksualiteit volgens de regering niet bestond, kunnen ze hun relatie lange tijd geheim blijven. Maar gaat dat voor altijd goed?

Innocent Moves

Fans van de populaire reeks The Queen’s Gambit die nu een enorme zwak hebben voor schaken, krijgen er weer een titel bij. Innocent Moves draait namelijk om een vader die ontdekt dat zijn 7-jarige zoon een talent heeft voor schaken. Hij huurt daarom een onverbiddelijke schaakmeester in om zijn jongen te trainen voor toernooien, maar de vraag is of zijn kleine jongen daar wel zo blij mee is. “Hij was niet bang om een wedstrijd te verliezen, maar wel zijn vaders liefde.”

Ak vs Ak

Rond de kerstdagen denk je natuurlijk aan familie, romantiek en lekker knus bingewatchen op de bank, maar aan die emoties en activiteiten doet de Indiase film Ak vs Ak zeker niet. Een uit de gratie geraakte regisseur maakt openlijk ruzie met een filmster. Hij neemt wraak door de dochter van de acteur te ontvoeren en filmt de zoektocht realtime.

For Keeps

Wie dacht dat Netflix alleen met nieuwe titels kwam, zit daar nu echt ver naast. For Keeps stamt namelijk al uit 1988! In deze oude romantische tienerfilm raakt de ambitieuze tiener Darcy zwanger en dat zet veel druk op haar en haar gezin. Denk namelijk maar aan school, ouderschap en stapels rekeningen die het jonge gezin nu moet betalen.

The LEGO Movie 2: The Second Part

Sinds de komst van Lego Masters laait de populariteit van deze blokjes weer op, en dat betekent dus ook dat de films vast een stuk meer worden bekeken. Vijf jaar na de avonturen van The Lego Movie verplaatst Bianca, het jongere zusje van Finn, de LEGO-creaties van haar broertje naar de kelder. Daar combineert ze zijn creaties met haar eigen Duplo-blokken, maar daar raken de inwoners van dit LEGO-universum vooral erg verward door.

Documentaires

Ariana Grande: excuse me, i love you

Na Taylor Swift, Lady Gaga en vast nog tal van andere artiesten is het nu de beurt aan Ariana Grande om te laten zien wat ze waard is. In de documentaire Ariana Grande: excuse me, i love you volgen we haar tijdens haar uitverkochte Sweetener World Tour in 2019, waarbij ze ruim 100 shows speelde in Noord-Amerika en Europa. Deze docu gezien? Bekijk dan vooral eens deze documentaires over BN’ers.

Ma Rainey’s Black Bottom: A Legacy Brought to Screen

Sinds vorige week staat Chadwick Bosemans laatste film Ma Rainey’s Black Bottom geheel terecht in de lijst met Populairste titels. Wie nu echt alle ins en outs wil weten over deze film, heeft geluk. Viola Davis, Denzel Washington, George C. Wolfe en anderen vertellen je in 31 minuten hoeveel passie en historie er kwam kijken bij de verfilming van August Wilsons tijdloze toneelstuk.

