Fabiola Volkers heeft nieuwe, onherkenbare look en haar volgers zijn in shock

Wie weleens een blik op de Instagrampagina van Fabiola Volkers heeft geworpen, die weet dat het account vol staat met nietsverhullende kiekjes. Een lesje twerken geven of in een string door de supermarkt lopen? Fabiola doet het en zet het op haar Instagramaccount.

Wie Fabiola volgt, is dus wel wat gewend. Toch heeft ze nu een foto geplaatst waardoor haar volgers écht in shock zijn.

Fabiola, waar ben je?

Op deze foto heeft ze namelijk weliswaar iets heel degelijks aan. We durven zelfs te zeggen dat ze er best chic uitziet. Geen billen, geen borsten en geen kinky pakje te bekennen. Fabiola, is that you? De blondine is onherkenbaar!

Keurig kiekje

Op het zwart-witte kiekje zien we haar heel keurig staan, met opgestoken haar, chique oorbellen en een hooggesloten top. Bij de foto schrijft ze ‘Follow your heart’. Haar volgers vragen zich massaal af wat hier aan de hand is, want zo kennen we Fabiola niet.

Fans vallen van hun stoel

De verbaasde reacties stromen binnen. ‘Dit is wel heel bedekt voor jouw doen’ en ‘Is er een begrafenis ofzo?’ klinkt het. Maar er komen ook veel positieve reacties als ‘Kijk, zo kan het ook! Mooi!’ en ‘Wauw, eindelijk eens een normale foto’.

Zo kennen we haar weer

Fabiola werd bekend als verleidster bij Temptation Island. Daar deed ze een hele goede poging om het bekende Temptation-koppel Niels en Rosanna uit elkaar te halen. Haar deelname is al een aantal jaren geleden, maar op Instagram doet ze nog altijd flink haar best om haar verleidelijke imago hoog te houden. Moeten we je na het zien van dit degelijke kiekje weer even herinneren aan de échte Fabiola? Hier is ze:

