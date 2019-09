Fabrizio geeft emotionele ode aan Pommeline: ‘Je hebt voor altijd een plek in mijn hart’

Of je de laatste aflevering van Temptation Island VIPS nu hebt gekeken of niet; Fabrizio’s grootste misstappen maakte hij pas bij terugkomst in Nederland. Daar liep de relatie met Pommeline spaak en werd hij continu met andere vrouwen gespot. Spijt is wat Fabrizio nu heeft, zo laat hij blijken in zijn laatste post op Instagram.

In een uitgebreide beschrijving prijst Fabrizio Pommeline de hemel in en dankt hij haar voor alle liefde en vertrouwen die ze hem heeft gegeven. Noem het gerust een ode, want Fabrizio is duidelijk: Pommeline is een engel.

‘Grappig dat ik met mijn grote mond opeens niet meer weet waar te beginnen. Ook geloof jij of de rest van Nederland en België het niet meer. Het spijt me zo erg, zo erg… oprecht,’ begint Fabrizio zijn smeekbede. ‘Mijn fouten zijn niet goed te praten, dat weet ik. Maar wat een krop in mijn keel bij het weerzien van dat laatste kampvuur. Hoe gelukkig we waren… Wat een moment.’

Vervolgens wordt duidelijk dat Fabri zichzelf wel voor zijn kop kan slaan. ‘Ik verdiende je niet… maar dat is wel gebleken. Nog steeds niet. We zijn nu maanden verder… Ik zoek nog steeds mijn weg en jij bent eindelijk weer gelukkig nu. Het doet me goed om die zelfverzekerde lach weer te zien. De oude Pommeline waar ik mijn hart aan verloor straalt weer.’

‘Nog even en we nemen voorgoed afscheid van elkaar. Ik besef heel goed welke schade ik heb aangericht maar je staat er nog, sterker dan ooit. En op een dag hoop ik dat je ook weer trots op me kan zijn. Ook al vergeef ik mezelf nooit, jij doet dat wel.’

Hij sluit zijn ode af met lovende woorden: ‘Je was en bent nog steeds een engel. Dankje voor het beste in me naar boven te halen. Dankje om in me te geloven toen niemand anders dat deed. Dankje voor je oprechte liefde, veel liefs Perekop.’

