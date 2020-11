‘Mijn relatie is overrr’: Fabrizio en vriendin zetten punt achter relatie

‘Mijn relatie is overrr’, zou Niels ook wel zeggen. Maar het zijn toch echt Fabrizio en zijn (inmiddels ex-) vriendin Lotte die bekend maken uit elkaar te zijn. De ‘kleurplaat’ legt uit waarom de twee een punt hebben gezet achter hun relatie.

De voormalig Temptation Island-ster laat weten aan LoveReality dat hij niet langer samen is met Lotte Vanlingen. ‘Veel willen we er niet over kwijt en we vragen dan ook aan iedereen onze privacy te respecteren en onze keuze dit niet breed uit te smeren.’

Fabrizio uit elkaar

Fabrizio vervolgt: ‘Om wilde insinuaties en verhalen te voorkomen kunnen we wel kwijt dat er geen overspel of bedrog in het spel is. Als we het beide een plek hebben kunnen geven kunnen we hier in de toekomst misschien meer over kwijt maar voorlopig willen we allebei liefst wat rust.’

Einde sprookje

Alles leek te gaan zoals in een sprookje en Fabrizio was ook erg te spreken over de ambitie van zijn voormalig liefje. ‘Ik vind het zeker aantrekkelijk als een vrouw ambitieus is en zelf haar kost verdient. Lotte start in september haar eigen business en ik steun haar volledig’, vertelde hij eerder aan Dag Allemaal.

‘Mannendingen’

Toch voegde hij toe: ‘Maar soms voel ik me een beetje bedreigd, een man moet mannendingen kunnen doen. Ik hoef bijvoorbeeld niet de ganse dag aan de afwas te staan.’ Aha, de afwas is geen mannending dus, Fabrizio? Interesting. Destijds spraken de twee zelfs over trouwen en kinderen, maar hun bubbel is nu toch echt uiteengespat. Sterker nog, de twee hebben zelfs alle foto’s samen verwijderd.

