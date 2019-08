Mijn relatie is ooover: Fabrizio en Maithé niet langer een setje

Temptation’s Fabrizio en zijn Maithé zijn alweer verleden tijd. Maar huh, hij was toch met Julia? Nou, nee, ook al niet meer dus. Nu twijfelden wij sowieso al aan de geloofwaardigheid van al het drama rondom Pom en Fabri en deze nieuwste ontwikkeling draagt daar niet echt aan bij.

Want waarom wordt er zo openlijk gecommuniceerd over de verschillende relaties van de ‘kleurplaat’ terwijl het programma nog in volle gang is? Hij zou op de dreamdate de mist in zijn gegaan met verleidster Julia, maar daarna alsnog een relatie hebben gehad met Pommeline. Klinkt niet logisch, toch?

Relatie is over

Nou goed, na al dit drama was hij dus naar verluidt samen met Maithé Rivera Armayones, maar ook dat is voorbij als we de nieuwste geruchten moeten geloven. Dat meldt dé roddelkoningin Michella Kox. En aangezien zij het vaak bij het rechte eind heeft, kan het zomaar eens waar zijn.

Verjaardag

Niet alleen volgen de twee elkaar niet meer, ook reageert het Vlaamse model op de vraag ‘Fabrizio alweer exit?’ bevestigend. En dat op haar verjaardag. Oh, oh, Fabrizio toch. Of is het toch allemaal een groot toneelstuk?

Bron: Boulevard | Beeld: RTL