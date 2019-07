Fabrizio Tzinaridis: ‘Dit gaat nog eindigen in een depressie’

Waar Pommeline nog altijd de lippen stijf op elkaar houdt – zijn ze nu wel of niet uit elkaar? – bevindt Fabrizio Tzinaridis zich te midden van een wervelstorm die maar niet gaat liggen. Hij staat met zijn rug tegen de muur en springt in de verdediging. ‘Ik krijg dit nooit meer rechtgetrokken.’

Het sprookje van Fabrizio begon zo mooi. We leerden hem kennen als charmante verleider in Temptation Island, waar hij het hart van de gekwetste Daniëlle veroverde. Toen was al duidelijk: Fabrizio is een nette, charmante jongen. Bij thuiskomst liep het Nederlandse en Belgische publiek met hem weg. Want goh, wat is die Fabrizio Tzinaridis sympathiek. Toen later bleek dat Fabrizio ook nog eens een relatie met Pommeline had, schoot zijn ster helemaal door het dak.

Het aantal volgers groeide en groeide en zijn tattooshop – want Fabrizio is óók nog ondernemer – is voor de komende maanden volgboekt. Al die tijd wist Fabrizio handig gebruik te maken van zijn faam. Hij deed mee aan Sex Tape, schoof graag aan bij Goedele on Top en bleek de perfecte danspartner tijdens Dancing with the Stars.

Fabrizio Tzinaridis en Pommeline

Totdat hij – samen met Pommeline – besluit voor een tweede keer mee te doen aan Temptation Island VIPS, ditmaal als koppel dus. Met haar diepdroevige Bambi-ogen en dikke tranen wint Pommeline al snel het medeleven van de kijker. Dat terwijl Fabrizio in de eerste drie afleveringen nog niets verkeerd lijkt te doen… Maar het kwaad lijkt al geschied: tijdens de eerste hete dagen verschijnen er foto’s van Fabrizio en verleidster Julia aan het zwembad. De foto’s worden gretig gedeeld op social media en opgepikt door landelijke media. De grote vraag is: zijn Pommeline en Fabrizio uit elkaar?

Er wordt dan nog gedacht aan promotie voor het programma, totdat er meerdere berichten volgen. Julia zou hij vervolgens bedrogen hebben met een Ex On The Beach-deelneemster. Om Julia daarna definitief aan de kant te schuiven voor Maithé, een ex-Miss België-kandidate. De deuken in zijn imago volgen pas echt wanneer Michella Kox de vuile was hangt. ‘Fabrizio is nu eenmaal een enorme player. Hij gebruikt het ene meisje na het andere. Ik walg ervan. Een vrouw is géén speelbal!’

Tegelijkertijd wordt ook Fabrizio’s beruchte verleden (opnieuw) naar boven gehaald. Vanaf zijn zeventiende gebruikte hij drugs, dat op zijn negentiende resulteerde in dagelijks drugsgebruik van enkele maanden. ‘Ik weet wel nog goed dat ik op een bepaald moment fysiek, mentaal en financieel aan de grond zat,’ vertelde Fabrizio eerder hierover tegenover Story. Met (financiële) steun van zijn broertje en vader lukt het Fabrizio om af te kicken, gaat hij aan de slag in een metaalfabriek en opent hij uiteindelijk met dat geld zijn eerste tattoozaak.

Ook hier weet hij een munt uit de slaan: tijdens het begin van de zomer kondigt hij aan zijn eerste nummer uit te brengen. ‘Ik maakte toen een heel moeilijke periode door in mijn leven. Ik was verslaafd aan drugs, had problemen om een job te vinden én te houden, verloor een tijdlang het contact met mijn vader, werd bedrogen door mijn toenmalige vriendin… Kortom: een hele hoop onprettige situaties bij elkaar. Om dat een plaats te geven, ben ik toen een tekst gaan schrijven,’ legt hij uit. Wanneer het liedje, Kleine jongen, uitkomt, laat hij in het midden.

Fabri is papa?

De genadeklap komt pas echt als Michella onthult dat Fabrizio een ‘geheim kind’ heeft: ‘Dat zou nu ongeveer twee jaar oud zijn. Ik heb er zelfs al enkele foto’s van gezien. Pommeline zou dat trouwens geweten hebben. En ja, voor deze onthulling zal Fabrizio mij waarschijnlijk haten, maar ik heb de bewijzen wel degelijk gezien.’ Als een dolk schiet dat nieuws in Fabrizio’s hart. Fabrizio – die vanwege een bizar wurgcontract niet vrijuit kan praten – vertelt aan HLN.be dat hij op het randje van een burn-out zit: ‘Ik zit er compleet doorheen. Ik kan niks doen. Ze hebben me in een boksring gegooid met handboeien om, compleet machteloos,’ verwijzend naar zijn contract met RTL.

‘Dit gaat nog eindigen met een burn-out, of een zware depressie zelfs. Ik smeek RTL om voor mij een uitzondering te maken, zodat ik m’n hart eens kan luchten. Maar ik krijg geen gehoor.’ Ook komt Fabrizio Tzinaridis terug op zijn vermeende zoon: ‘Ik wil dat ventje uit de aandacht houden. En zijn mama denkt er ook zo over. Laat ik het hierbij houden: dat ik een onverantwoorde vader zou zijn, is regelrechte onzin. Ik ben een mens, ik heb fouten gemaakt, maar ik ga de gevolgen daarvan niet uit de weg.’

Wij zijn erg benieuwd naar hoofdstuk 437 van the life of Fabrizio Tzinaridis. Gaat het hem lukken om zijn lippen op elkaar te houden?

Bron: HLN.be, RTL Boulevard