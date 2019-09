Fabrizio vertelt over de break-up met Pommeline en de roddels over Julia

Fabrizio en Pommeline leken zo gelukkig en waren zelfs verloofd. Toch liet het stel halverwege Temptation Island VIPS al weten niet meer bij elkaar te zijn. In Temptation Gossip vertelt Fabrizio waar het allemaal mis is gegaan.

Fabrizio vertelt dat hij na het programma meer vrijheid wilde en het vuur tussen hen gedoofd was. ‘Niet alleen haar wereld stortte in, maar ook die van mij. Maar ik had er schijt aan op dat moment.’ Hij vertelt dat hij steeds meer spijt heeft: ‘Ik besef nu pas, maanden later, wat ik haar heb aangedaan.’ Helaas komt spijt komt altijd te laat…

Band met Julia

Wanneer Ferry Doedens aan Fabrizio vraagt of hij met Julia is vreemdgegaan op de dreamdate, vertelt hij: ‘Ik ben mij bewust van de roddels die er zijn, maar dat zijn er zo veel. De dreamdate met Julia was voor mij op zich ook vrij oppervlakkig, zoals alle dates met haar. Ik denk dat uiteindelijk de jaloezie ermee te maken heeft gehad, dat ik uiteindelijk met een ander meisje wel een serieuze relatie wilde, en met Julia niet. Dat dat die roddel waarschijnlijk teweeg gebracht heeft.’ Zijn band met Julia kon hij niet tegenhouden, ook al wist hij dat zijn vriendin dat niet leuk vond. Hij sprak Julia dagelijks sprak en kreeg meer de behoefte om haar te zien. ‘Uiteindelijk heb ik dan toch stiekem afgesproken met Julia. Ik heb dat heel lang verzwegen.’ Oei!

Bron: RTL | Beeld: Giphy