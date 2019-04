Oepsie daisy: ‘Faillissement dreigt voor Hudson’s Bay’

De etalages kunnen nog zo mooi zijn, maar daarachter valt weinig te beleven. Warenhuisketen Hudson’s Bay zou zo slecht draaien in Nederland dat een faillissement op de loer ligt.

Dat blijkt volgens het Duitse zakenweekblad Wirtschaftswoche uit interne documenten van het Duitse moederbedrijf Karstadt. Een woordvoerster van Hudson’s Bay Nederland kon niet inhoudelijk reageren. Karstadt was niet direct bereikbaar voor een reactie.

In september werd Hudson’s Bay Nederland onderdeel van het op een na grootste warenhuisconcern van Europa door de samensmelting met Karstadt. De bijbehorende herpositionering gaf volgens Wirtschaftswoche slechts tijdelijke verlichting voor de keten.

Vrij kort na de opening van de eerste vestiging van Hudson’s Bay in Amsterdam doken al berichten op dat de winkelketen niet aansloeg bij het Nederlandse publiek. De Telegraaf citeerde eerder al uit interne documenten over grote verliezen. Volgens de Duitse berichten zouden de winkels in Nederland afstevenen op verliezen tot een miljard euro (!) in 2028 als de keten op de huidige manier verdergaat.