Op vrijdag 27 november vindt het favoriete event voor koopjesjagers weer plaats: Black Friday. Toch komt deze uitverkoopdag steeds meer onder druk te staan, want echt duurzaam is het niet. Het tegengeluid is daarom duidelijk; gooi het over een andere boeg en doe mee aan Fair Friday.

Black Friday

Wie er langer dan een moment over nadenkt, moet tot het besef komen dat het concept van Black Friday een beetje krom is. Tijdens deze dag staat het vrijwel gehele Nederlandse winkellandschap in het teken van kortingsacties. Dankzij hysterische stuntprijzen wordt de consument verleid om zoveel mogelijk te kopen voor zo min mogelijk geld. Grote winkelketens laten de consument graag minder betalen voor spullen die de week ervoor en de week erna een stuk meer moesten opbrengen. Hoe kan er zo nonchalant worden omgegaan met de waardebepaling van een product of artikel?

Fair Friday

Fair Friday is daarom het tegengeluid. Koop niks óf koop duurzaam is de boodschap. Maar ga niet mee met de acties van fast fashion ketens die je aanmoedigen om items te kopen die je eigenlijk toch niet nodig hebt. In Nederland zijn er steeds meer Fair Friday-initiatieven die consumenten (jij, ik, wij) bewust moeten maken van onze onnodige koopdrang.

Een uitdaging

Zo zijn er de meiden van Naaierij in Den Haag, een reperatiecafé slash atelier. Zij vinden het belangrijk dat je iets koopt dat je echt blij maakt. In een winkel waar je ook echt gezien wordt als klant. En dat je spullen koopt waarvan je weet dat je er over een week nog steeds blij mee bent. Om die reden organiseren Roos en Isabel dit jaar Fair Friday 2020. ‘We dagen iedereen uit om tijdens Black Friday niet te shoppen bij de grote winkelketens, maar langs te gaan bij lokale ondernemers. Lokale ondernemers die eerlijke spullen verkopen of duurzame initiatieven hebben bedacht. Da’s niet alleen het officiële advies van de overheid, het is voor de verandering ook nog eens een echt goed idee.’

Wie goed doet, goed ontmoet

Zo tippen ze het inleveren van herbruikbare schoenen bij Reshare Store in Den Haag. ‘Je krijgt dan een voucher voor 50% korting op een artikel naar keuze. De ingezamelde schoenen worden begin december weggegeven aan Haagse dak-en thuislozen.’ En zo zijn er meer initiatieven. Wie bijvoorbeeld tussen maandag 23 en vrijdag 27 november drie duurzame mondkapjes bij Atelier Jungles koopt, zorgt ervoor dat het Atelier een mondkapje kan doneren aan het Leger des Heils. En dan is er nog een kledingswap bij Naaierij zelf. Een kaartje kost 8 euro en daarmee kun je vijf kledingitems uit je kast ruilen voor vijf kledingitems van iemand anders.

En ook buiten Den Haag zijn er genoeg manieren om Black Friday te skippen en mee te doen aan Fair Friday. Bezoek de lokale thriftshop, maak de dag vrij om je oude items te fotograferen en te verkopen of verwijder alle shop apps van je telefoon. Of nog beter: maak van elke dag een Fair Friday dag.

Iedere dag Fair Friday

Dat klinkt misschien extreem, maar volgens Anne en Elrike van het blog Fair Friday hoeft het allemaal niet zo rigoureus te gaan. Zij delen tips voor een eerlijke en duurzame kledingkast. Tip #1: ga niet voor een crashdieet. ‘Kies een item of soort item dat je voortaan bewust (duurzaam en/of eerlijk) wilt gaan kopen. Wij zijn bijvoorbeeld gestart met eerlijke chocolade: we spraken af om alleen nog maar eerlijke chocolade te kopen. Tegen de tijd dat je dat helemaal gewend bent, kun je weer aan iets nieuws beginnen. Als je meteen alles bewust wilt doen dan heb je grote kans dat je er tegen aanloopt dat je na een aantal maanden geen motivatie meer hebt, omdat het te veel tijd, moeite en energie kost. Probeer er dus geen crashdieet van te maken, maar maak het een gedragsverandering die blijft!’

Een andere tip: ‘Ga de challenge aan: probeer eens met jezelf af te spreken een maand geen kleding te kopen of koop drie maanden alleen tweedehands en vintage.’ Zo zijn er ieder jaar steeds meer mensen die meedoen met No Spend November. Hierbij draait alles om zo min mogelijk uitgeven in de maand november.

Maar ook zo’n kledingswap als Roos en Isabel organiseren, kun je zelf op touw zetten. Wijn, vriendinnen (max. 3) en items die de moeite waard zijn om te ruilen. Anyone?

Shop verstandig

Ben je bang dat je toch gaat zwichten voor de spotprijzen tijdens Black Friday? Probeer dan zo verstandig mogelijk op koopjes te jagen. Bedenk bijvoorbeeld van tevoren waar je op wil focussen, doe research en ga voor kwaliteit. Maar stel jezelf ook de belangrijkste vraag: waarom wil je dit item hebben?