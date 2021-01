Fajah Lourens is weer gelukkig in de liefde. De Killerbody-dame verbrak haar vorige relatie nog maar kort geleden, maar laat in de Shownieuws podcast met Bart Ettekoven en Dyantha Brooks weten een nieuwe vlam te hebben.

Twee jaar had Fajah een relatie met Daan van Dijk. De relatie van de twee is pas net voorbij, maar toch kampt ze naar eigen zeggen niet met liefdesverdriet. ‘Ik ben vooral heel verliefd op mezelf’, grapt Fajah.

Single fitgirl

De keren dat wij direct na een beëindigde relatie weer stralend buiten rondliepen, zijn op een hand te tellen. Sterker nog, in de meeste gevallen waren we als verse vrijgezel de eerste periode voornamelijk in bed te vinden. Onder de dekens, met een lading chocola, ijs, wijn en slechte romantische films. Maar dat geldt niet voor fitgirl Fajah.

Daten in coronatijd

Ze vertelt in de Shownieuws podcast: ‘Ik heb iemand ontmoet, maar ben nog wel vrijgezel.’ Dat roept direct vragen op bij Bart en Dyantha. ‘Ja, ik ben aan het daten, in hoeverre dat mogelijk is in coronatijd. Dat is best moeilijk hoor’, verklaart Fajah Lourens. ‘Die anderhalve meter, daar heb ik echt kak aan hoor. Maar ik doe het allemaal heel rustig aan, we hebben elkaar echt pas ontmoet. Mag ik hem eerst zélf even leren kennen?’, grapt ze.

Bron: Shownieuws | Beeld: ANP