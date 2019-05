Fake a life: deze influencer toont hoe makkelijk het is om zogenaamd op Coachella te zijn

Een beetje influencer was afgelopen maand op Coachella. Of niet. Influencer Byron Denton (83K volgers) was er wel. Maar ook weer niet. Hij hield iedereen voor de gek en maakt nu de blits met zijn nepvertoning.

Fake a life

De 19-jarige Byron Denton leidt met 83.000 volgers een keurig influencer leven. Hij reist veel, shopt bij de duurste merken en geeft acte de présence bij de feestjes die ertoe doen, we noemen een Coachella.

Tenminste, dat zou je denken… Wat hij vooral wil laten zien met zijn account is echter niet al die pracht en praal, maar juist hoe ontzettend makkelijk het is om een nepleven te leiden op the gram. Middels een video op YouTube laat hij zien hoe hij zijn foto’s dusdanig heeft bewerkt dat het líjkt alsof hij op Coachella was, Instagram Stories incluis.

Het is niet het eerste experiment waarbij Byron het wereldwijde web om de tuin leidt. Begin dit jaar haalde hij een soortgelijke truc uit, waarbij hij deed alsof hij een luxeleven van business classes en luxe shopping sprees leidde. Wie goed oplet – maar wie doet dat nog, met de snelheid van een gemiddelde scroll-duim – zou hier en daar wat foutjes ontdekken.

Inmiddels heeft Byron veel volgers die hem juist volgen om te ontdekken of iets nep of echt is, maar kijk zelf maar, hij is echt goed in Photoshop.

Bron: Insider, beeld: @tbhbyron