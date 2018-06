Fake it till you make it: Hoe echt is Instagram?

Op uitnodiging op droomreis en tegen betaling in de nieuwste mode lopen, maar ook: bloed, zweet en tranen om de perfecte foto te maken. Hebben influencers het goed voor elkaar of leven ze in een bubbel die erom vraagt te worden lek geprikt?

Tekst Jessica Sindelka en Lise Steegmans

90K volgers and counting

New York, Marrakech, Santorini… Voor gewone stervelingen wil een bezoek aan die bestemmingen nog wel een euforisch momentje opleveren, maar voor social influencer Jolielot zijn ze business as usual. De 28-jarige blondine, die in het echte leven Marlot heet, bezoekt deze locaties ook nog eens vooral om ervoor te zorgen dat haar Instagramfeed er elke dag fabulous uitziet. Ze heeft 90k (90.000!) volgers en influencet volgens het motto positive mind, vibes and life. Met haar luxe lifestylefoto’s tikt ze dagelijks duizenden likes aan.

Als je haar posts en die van andere influencers ziet, is het niet moeilijk te begrijpen waarom beroepen als juf, verpleegkundige of brandweerman anno 2018 al lang niet meer bovenaan de lijst met droomberoepen staan. Nee, tieners van nu dromen ervan de nieuwe hotte influencer te worden – en mensen die een stuk ouder zijn trouwens net zo goed. Maar is dit gedroomde leven wel echt zo Insta-fabulous, of is dit soort social media-succes een bubbel die binnen niet al te lange tijd als een zeepbel uiteen zal spatten?

Bakken kritiek over je heen

Droomreizen, vrachtladingen aan gratis producten en een inkomen waar je u tegen zegt. Aan de feeds te zien, heeft de gemiddelde influencer weinig te klagen. Ze lijken geld en luxe in overvloed te hebben. Maar noem dit vooral geen ‘luizenleventje’, want er is weinig waarmee je een professioneel Instagrammer giftiger krijgt. ‘Het is hard werken,’ stelt Daphne van Kerkhoff, die haar 95K volgers dag in dag uit een kijkje geeft in haar met roze filter overgoten leven. ‘Elke dag voel ik de druk om een nieuwe foto te plaatsen. Ik sta nooit ‘uit.’’ Marlot laat zelfs haar humeur ervan afhangen. ‘Voor mij betekent een goede foto een goede dag. Mijn vriend zei laatst nog dat hij direct aan mijn humeur merkt hoe mijn nieuwste foto het doet.’ Het influencerstripje dat ze onlangs maakte naar Marrakech omschrijft ze als één grote ramp. ‘De stad is supermooi, maar de dagen dat ik er was, was het alleen maar aan het regenen en stormen. Dan voelt het toch alsof je faalt, want aan het eind van de trip lever je geen goede beelden af. En tja, je bent toch helemaal naar Marrakech gekomen voor die foto’s.’ Wanneer mag je tevreden zijn? Voor Daphne is een foto geslaagd als ze twee- à drieduizend likes krijgt. ‘Als een foto het niet goed doet, ga ik aan mezelf twijfelen. Sta ik er eigenlijk wel mooi op? Ik kan daar best onzeker van worden. Soms verwijder ik de foto weer.’

Lienke de Jong begrijpt dat gevoel. Zij heeft een ‘following’ van 65K en is wat we in instatermen een ‘fitgirl’ noemen. De 27-jarige ondernemer heeft voor haast elke sport de attributen in huis en werkt zich vaak al om zeven uur ’s ochtends in het zweet. Met haar platform Dear good morning motiveert ze mensen om net als zij een fitte ochtend te hebben. Ook geeft ze work-outs en organiseerde ze in mei haar eerste wipeout-event. Door de jaren heeft Lienke via Instagram flink wat kritiek te verduren gekregen. ‘Plaatste ik vol trots een foto van mijn lichaam, kreeg ik reacties dat ik lelijk of te dun was. Of geen goed voorbeeld. Toen ik bikinifitness ging doen, was helemaal het hek van de dam. Ik moest me schamen,’ zo schrijft ze op haar blog. Ze trok zich de social media-wereld zo aan dat ze er wakker van kon liggen als haar foto niet meer dan duizend likes haalde. Tot anderhalf jaar geleden de nuchtere Friezin in haar naar boven kwam en Lienke besefte dat het roer om moest. ‘Ik vind Instagram een heel mooie tool om mijn passie te delen, te laten zien wat ik leuk vind en om mensen te inspireren. Maar het blijft een extraatje. Mijn bedrijf draait er niet om. Ik wil er niet van afhankelijk zijn.’

Voor Eleonora (29) was die onzekerheid en de invloed van Instagram op haar leven een reden om afscheid te nemen van haar 56K volgers. Waar zij vorig jaar nog onder de noemer @frecklesinstyle gesponsord de wereld rondvloog naar hotspots als Hongkong, is ze nu medewerker in een modezaak. ‘Tegenwoordig moet je zó veel doen om op te vallen op Instagram. Je presteert onder enorme druk en dat trok ik slecht. Maar ja, het is toch je inkomen, hè? Wat begon als hobby, werd mijn baan en juist dát begon me tegen te staan. Plus: ik was er continu mee bezig en zat alleen maar op mijn telefoon. Ik leefde helemaal niet meer in het moment.’ Daarom besloot ze haar carrière als influencer − en daarmee ook samenwerkingen met grote namen als Liu Jo, Cathay Pacific, Cosmopolitan en Seat − afgelopen januari aan de wilgen te hangen.

Hallo, ben ik in beeld?

Onzekerheid en een hoge druk ten spijt, over hun inkomsten mogen de grote influencers niet klagen. Zij verdienen hun geld door betaalde content te maken in samenwerking met adverteerders. Dergelijke ‘collabs’ bestaan in alle soorten en maten; vaak zijn het posts in hun feed of foto’s in hun stories waarin sluikreclame een hoofdrol speelt. Marlot profileert zich op Instagram als een hippe, stijlvolle millennial die houdt van een luxe leven, en daar horen natuurlijk lekker veel drankjes en etentjes op het terras bij. Bij zo’n levensstijl is het voor merken als Heinz niet moeilijk om op subtiele wijze in beeld te komen. Zij stellen een (mini)budget beschikbaar en het enige wat Marlot moet doen, is zorgen dat ze de ketchup bij haar patat op subtiele wijze in beeld brengt, tagt en noemt in haar bijschrift. Zo verschijnt de voedselproducent via Marlot bij duizenden volgers op hun timeline.