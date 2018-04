Familie van Avicii praat over zijn overlijden: hij kon niet meer en wilde rust

Vorige week kwam het heftige nieuws naar buiten dat wereldbekende dj Avicii, Tim Bergling, overleden is op 28-jarige leeftijd. Meer dan een week later is er nog steeds onduidelijkheid over de oorzaak van zijn overlijden, maar de familie van de dj vertelt nu over zijn gezondheidsproblemen en dat “hij zo niet langer door kon gaan.”

In een nieuwe verklaring van de familie staat dat de dj rust wilde vinden: “Hij was een zoeker, een kwetsbare artiest die zo hard werkte dat het leidde tot extreme stress.” De uitspraak van de familie zou misschien kunnen wijzen op zelfmoord.

Hij kon niet meer

“Tim was niet bestand tegen de zakelijke machine waarin hij was beland,” schrijft de familie. “Hij was een gevoelige jongen die hield van zijn fans maar de spotlights meed. Hij worstelde erg met gedachten over betekenis, leven en geluk. Hij kon niet meer. Hij wilde rust.”

De familie sluit de verklaring af met: “Tim, we zullen altijd van je houden en je wordt verschrikkelijk gemist. De mens die je was en je muziek zullen je herinnering levend houden.”

Gezondheidsproblemen

Tim heeft de laatste jaren veel problemen gehad met zijn gezondheid. Zo werden onder andere zijn galblaas en blindedarm verwijderd na een ontsteking van zijn alvleesklier – ingrepen waarbij zijn drankgebruik een rol speelde.

Documentaire

In de documentaire Avicii: True Stories is te zien hoe zwaar het leven als artiest was voor Tim. Hij kon slecht tegen de optredens en werd er helemaal gestresst van. Hij stopte met optreden in 2016, maar bleef wel nummers schrijven en produceren.

