Twitter ontploft na uitspraken van Famke Louise bij Jinek: ‘Ik snap dat mensen boos zijn’

Famke Louise heeft 1 miljoen volgers op Instagram en is de coronacrisis behoorlijk zat, laat ze aan iedereen weten met haar #ikdoenietmeermee. Ze postte een filmpje waarin ze zegt als artiest niet meer mee te doen met de coronamaatregelen. Bij Jinek spreekt ze haar zorgen uit over de entertainmentindustrie.

‘Nee, ik houd mijn bek niet, ik doe niet meer mee aan alle coronamaatregelen’, postte de rapper deze week. En ook zei ze: ‘Alleen samen krijgen we de overheid onder controle’. Dat zorgde voor ophef. Aan tafel bij Eva komt ze met haar persoonlijke verhaal.

Respect

“Ik heb superveel respect voor corona”, zei Famke Louise bij Jinek. “Voor het coronavirus, de doden en de zorg.”

“Maar het gaat me om de maatschappij. Mensen kunnen niet meer hun ding doen. De entertainmentbusiness ligt helemaal plat, bedrijven gaan failliet. Gezinnen kunnen binnenkort misschien niet eens meer eten op tafel zetten. Het kabinet houdt daar niet voldoende rekening mee. Ik vind dat daar te weinig aandacht voor is.”

Lockdown

Ze vindt de lockdown die we hebben gehad in Nederland ‘onzin’. Volgens haar heeft die ‘niet gewerkt’. “Het is niet dat ik schijt heb aan de anderhalve meter, of andere coronamaatregelen. Het gaat me om het principe. Mensen willen hun ding doen, plezier maken. Mensen raken hun baan kwijt.”

Medeleven

Ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers, zit aan tafel. Hij reageert op de uitspraken van Famke. Hij vraagt wat de overheid dan had moeten doen, in deze moeilijke tijden. ‘Ik vind gewoon dat wij meer begrip moeten krijgen”, antwoordde Famke Louise. “Niet eens alleen de jongeren. Mijn vader is bijvoorbeeld piloot. Die vliegt al een halfjaar niet meer. Ik vraag me af hoe de situatie over nog eens zes maanden is. Het kabinet zou gewoon wat meer medeleven moeten tonen.’

Twitter ontploft na het bezoek van Famke en de reacties zijn wisselend:

Redelijk verbijsterend (en grappig) hoe dommig Famke Louise is. Tegelijkertijd verontrustend dat kennelijk zoveel tieners haar een inspiratiebron vinden of zo? Ik word oud. #jinek — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) September 23, 2020

Ik heb voor het eerst naar #Jinek gekeken, 5 minuten Famke Louise, ik had haar nog nooit gehoord, maar ik schrik er echt van hoe erg het gesteld is.

Als we in dit tempo doorgaan met devolutie lopen we over 300 jaar weer op handen en voeten, ik ben echt helemaal overdonderd. — Cuyahoga (@cuyahoga_) September 22, 2020

‘Vergoedingen, weet je dat dat dat is gewoon weet je hij doet gewoon zijn ding en ik weet dat dat gewoon niet echt maar goed, uhmm we hebben het ook over meerdere dingen en het is gewoon weet je er gaan heel veel mensen aan kapot’ – Famke Louise 2020 mensen.. #jinek #FamkeLouise pic.twitter.com/HxPD5q7740 — ilja nooijen (@ilja_nooijen) September 23, 2020

Famke Louise werd geboren op de dag dat Diederik Gommers promoveerde. Zelfs Willem Engel moet dat mooi vinden! pic.twitter.com/UPnUU3B72t — Melle Maré (@realMelleMare) September 22, 2020

De tv-kantine is er niks bij. Famke-Louise bij #jinek dames en heren: pic.twitter.com/BtFWEMSiJu — Merel (@WebMerel) September 22, 2020

Terugbetalen

De mening van Famke zorgt voor veel rumoer. Rob Jetten van D66 vindt dat Famke Louise het geld moet terugbetalen dat ze eerder dit jaar kreeg voor een campagne van de Rijksoverheid. Minister Ferd Grapperhaus noemt de oproep van de artiesten ‘uiterst onverantwoord’.

