Wait, what: Famke Louise brengt feestdagen door met déze Love Island-kandidaat

Famke Louise leek na de knipperlichtrelatie met Ronnie Flex opnieuw liefdesgeluk te hebben gevonden bij Tré Samuels. De twee spendeerden deze hele zomer met elkaar, maar eind oktober was een breuk alsnog een feit. Echter is de succesvolle 21-jarige nu opnieuw met mannelijk schoon gespot. Famke bracht namelijk met niemand minder dan Love Islands Denzel Slager de feestdagen door.

Foto Famke Louise

Famke en Denzel winden er geen doekjes om. Hoewel een foto van hen samen niet op social media verscheen, wisten volgers al snel uit te vogelen dat de twee wel degelijk samen waren. Op de beelden die op social media verschenen is te zien dat Famke’s woonkamer volledig bezaaid is met ballonen, rozenblaadjes en kaarsjes, en staat er midden in de woonkamer ook nog eens een opblaasbare jacuzzi te pronken.

Tweede kerstdag

Een romantische avond die Famke Louise niet in haar eentje doorbracht. Volgers ontdekten namelijk al snel dat Denzel, die met Famke’s hondje op Instagram Stories verscheen, de gelukkige was die met haar tweede kerstdag doorbracht. Waar er eerst nog getwijfeld werd of dit misschien om een zakelijk iets zou gaan, bevestigde vlogger VonnekeBonneke, die Famke en Denzel samen met haar vriend vergezelde, dat het om een ‘dubbel-date’ ging.

Love Island Denzel en Aleksandra

Ook de Love Island-winnaar van het eerste seizoen Love Island: Nederland & België is sinds afgelopen oktober weer vrijgezel. Na iets minder dan 1,5 jaar liep zijn relatie met Aleksandra op de klippen. ‘We hebben ontzettend mooie momenten meegemaakt, maar zijn er toch over uit dat het beter is dat we beiden onze eigen kant opgaan’, vertelde Denzel over de breuk. Aleksandra benadrukte onlangs in een YouTube-video dat er geen kwaad bloed is tussen de twee en ze elkaar nog regelmatig spreken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Fotograaf: Tom ten Seldam