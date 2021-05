Famke Louise stopt met muziek maken: ‘Ik beleef er geen plezier aan’

Spraakmakende Famke Louise liet maandag via haar Instagram stories weten dat ze haar muziekcarrière op een laag pitje zet. De realityster en artiest haalt geen plezier en energie meer uit het maken van muziek.

Hoewel er in 2020 nog een gloednieuw album van de rapper uitkwam, besluit ze haar muziekcarrière links te laten liggen. Op Instagram licht ze haar keus toe: ‘Ik zet muziek op een lagere pit omdat ik er op dit moment geen plezier in heb en dat heeft natuurlijk ook z’n redenen.’ Of deze uitspraken ook echt betekenen dat er geen muziek meer aankomt is onduidelijk. Op een vraag van een fan wanneer er een nieuwe single uitkomt, reageert ze met ‘soon’.

Ambities

Maar, Famke blijft niet stilzitten: ‘Ik heb veel andere ambities en ik zou bijvoorbeeld graat wat meer voor tv willen doen. Ik word ook ouder en ik merk dat ik mezelf op een andere manier wil profileren.’ Op welke manier dat gaat zijn, is nog een verrassing. Al zien Famke en haar fans een realityserie wel zitten: ‘Het zou me superleuk lijken omdat ik het idee heb dat velen van jullie eigenlijk geen idee hebben wat ik in het dagelijks leven doe. Ik ben natuurlijk gestopt met vloggen, dus de afstand is wat groter geworden. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat er momenteel veel dingen gaande zijn waar jullie niets vanaf weten.’ Dat we dus nog iets gaan horen van Famke, is wel duidelijk.

Corona

Voor Famke was afgelopen jaar alles behalve rustig. Ze kwam regelmatig negatief in het nieuws vanwege haar uitspraken over het coronavirus. Zo was ze het boegbeeld voor #ikdoenietmeermee en eindigde zij en haar team na een opnamedag met 66 boetes omdat de coronamaatregelen niet goed nageleefd werden.

