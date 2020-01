Is de zondag mede jouw favoriete dag van de week omdat je de hele dag ongestoord Catfish kunt kijken? High five. Ook al heb je alle afleveringen al honderd keer gezien, het blijft heerlijke reality televisie. Mocht je toch toe zijn aan wat nieuws, dan heeft Netflix dé show voor jou: The Circle.

In Engeland was deze realityserie al razend populair. Waar gaat het over? Nou, denk aan een combinatie van een soort Big Brother, Black Mirror en dus Catfish. Acht onbekende kandidaten worden hierin gevolgd en belangrijk: ze kennen elkaar niet. Dat betekent dus ook dat ze geen idee hebben hoe de andere deelnemers eruit zien, qua karakter zijn of überhaupt klinken.

The Circle

Vervolgens krijgt elk van deze acht personen een eigen appartement, waar ze gedurende de hele show verblijven. Het lastige, maar tegelijkertijd mooie van de show is dat níemand weet wie jij bent. Daardoor kun je geheel jezelf zijn óf je voordoen als iemand anders en de rest flink in de maling nemen.

Be kind

Kijkers kunnen de kandidaten vervolgens drie weken lang volgen. Doel van het spel? Zo aardig mogelijk gevonden, waardoor jouw rating stijgt (we krijgen hier behoorlijke Black Mirror-vibes van). Alle deelnemers kunnen deze volgorde bepalen door een voorkeur van de groep uit te spreken. De twee kandidaten die het hoogst scoren krijgen behoorlijk wat macht als ‘influencer’ zijnde. Zij mogen namelijk iemand blocken, waardoor deze deelnemer naar huis wordt gestuurd. Spannend.

Geldprijs

En dat doen deze mensen natuurlijk niet voor niks: er valt heel wat te verdienen. Als je aan het einde van de show op nummer één staat, win je en mag je een geldprijs van 100.000 dollar opstrijken. Dat willen ze natuurlijk allemaal, dus is iedereen wel wie hij of zij zegt dat-ie is? Of doet iemand zich beter voor? Een behoorlijke mindgame en we kunnen ons voorstellen dat je meteen wil bingen. Dat kan! De eerste acht staan namelijk al op Netflix en de laatste vier volgen al 15 januari.

