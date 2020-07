Fan van ‘La Casa de Papel’? Dan wil je deze serie ook zien

Voor de fans van La Casa de Papel is er goed nieuws: de makers zijn inmiddels druk bezig met het schrijven van een nieuw seizoen. Maar ja, wat te doen tot die tijd? Nou, de serie El Robo del Siglo (Money Heist) gaan kijken natuurlijk.

Ja, ook lekker in het Spaans dus én je kunt je weer voorbereiden op een ware bankoverval. Oké, el Professor en zijn vrienden maken niet hun opwachting, maar dat maakt deze Colombiaanse variant niet minder leuk.

Daar komt ook nog eens bij dat de show gebaseerd zou zijn op een waargebeurd verhaal en tel uit je winst. In 1994 werd er 33 miljoen Amerikaanse dollars (!) gestolen tijdens een overval op de Amerikaanse Bank of Republic. Niet zomaar een plundering dus en geen wonder dat dan ook het hele land behoorlijk ontdaan was.

Copycat

Wie de trailer bekijkt, zal al merken dat ze heel goed naar de serie La Casa de Papel hebben gekeken. Die maquette van de bank, een mysterieuze leider en een team dat aangestuurd wordt: het doet bij ons toch heel wat belletjes rinkelen. Maar dat mag de pret niet drukken, want we gokken dat er toch nog wel enige originaliteit in deze show zit. Benieuw geworden? Vanaf 14 augustus staat El Robo del Siglo op Netflix.

