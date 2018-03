Fan van The Sinner? Dan is deze serie zeker wat voor jou!

Heb je The Sinner er inmiddels doorheen gejast en ben je wel weer toe aan een nieuwe serie? Goed nieuws! Netflix komt op 4 mei namelijk opnieuw met een bloedstollend spannende serie genaamd The Rain.

En waar je normaal gesproken na elke aflevering weer een week moet wachten op de volgende, heeft de streamingsdienst dit keer besloten om de hele boel gewoon in één keer online te gooien. Zijn we uiteraard maar wat blij mee, want grote kans dat je deze serie flink gaat bingewatchen. De beschrijving van de thrillerserie belooft namelijk veel goeds.

Ramp

De serie gaat namelijk over een dodelijk virus dat na een biologische ramp verspreid wordt, waardoor een groot deel van de bevolking van Denemarken komt te overlijden. Een groep jonge overlevers weet maar net te ontsnappen aan de ramp en proberen dan ook te overleven in een totaal verwoest gebied. Daar krijgen ze al snel te maken met een donkere en ijskoude wereld, waar ze hard moeten vechten om zichzelf en elkaar in leven te houden.

Geduld

Klinkt goed, toch? Helaas moet je nog wel heel even wachten, maar je weet wat ze zeggen: geduld is een schone zaak. Daar houden we ons dan ook maar aan vast. In de tussentijd kun je natuurlijk gewoon genieten van al het goeds – onder andere het tweede seizoen van La Casa de Papel – dat in april al op Netflix verschijnt.

